Nel TG del Turismo news tra borghi, laghi e… salumi

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Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata c’è l’appuntamento con “Naturalmente pianoforte” dall’11 al 19 luglio al Parco delle Foreste Casentinesi: un festival biennale che unisce musica e natura nei borghi storici della zona. Sul territorio è poi previsto un trekking artistico, La Carovana di Naturalmente pianoforte: dal 15 al 19 luglio, cinque giorni di percorso nel Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, dalle praterie d’alta quota ai castagneti, dalle antiche abetine ai monasteri dell’Appennino.

🟣Secondo le statistiche, quest’anno i borghi italiani vanno forte: cresce l’appeal dell’Italia più lenta e diffusa. Allora è bene prenotare per trovare posto. Eccoci quindi alla notizia: gli stranieri arrivano prima degli italiani a prenotare! Secondo i dati di Ruralis, la finestra media di prenotazione è di circa 99 giorni per gli ospiti internazionali, contro gli 80 giorni degli italiani. E tra gli stranieri gli inglesi sono i primi a muoversi, seguiti da australiani e tedeschi. Però gli italiani restano i più numerosi, con il 59% delle prenotazioni. Quello che tutti cercano è natura, una vista panoramica…

Per chi desidera godere di un affaccio magnifico sul Lago di Como, esiste la Funicolare Como-Brunate che si inerpica sul crinale che domina il lago. Inaugurata nel 1894, nel 1911 la funicolare passa alla trazione elettrica e negli anni Trenta viene completamente rinnovata, senza perdere il suo fascino. Ebbene, Trenord offre la possibilità di fare una gita che comprende l’ascesa con funicolare a Brunate, il “balcone sulle Alpi”. Serve un unico biglietto di 15 euro che include la partenza da qualunque stazione lombarda fino a Como, la funicolare, il ritorno in battello da Torno per chi la raggiunge, e poi il ritorno a casa da Como.

Sapevate che Piacenza è l’unico territorio in Europa con tre DOP? Salame DOP, coppa DOP e pancetta DOP. L’arte della norcineria a Piacenza è di casa da sempre. Vogliamo allora concludere con questa notizia: il Consorzio Salumi Piacentini festeggia il trentennale delle DOP piacentine, 1996-2026, con un convegno – che sarà poi una festa: “Respirare il futuro”. Siete tutti invitati il 2 luglio, dalle 16.30, al Salone dei 500 a Palazzo Gotico di Piacenza. Segnatevi l’appuntamento!