Nel TG del Turismo news da Isola d’Elba, Genova e Roma

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In questa puntata Syusy Blady & Patrizio Roversi segnalano “Elba Isola Musicale d’Europa”, giunta alla trentesima edizione. Un festival che da tradizione unisce musica, arte e territorio e coinvolge tutti i comuni dell’isola. Dal 28 agosto al 13 settembre sono attesi oltre 70 musicisti.

Spazio quindi all’iniziativa del Comune di Genova che per i suoi residenti over 65 organizza, tra giugno e settembre, soggiorni di 7 giorni e 6 notti in località di vacanza come Cavalese, Roccaforte di Mondovì, Falcade, Bellaria-Igea Marina e Riccione. I pacchetti costano tra i 300 e i 600 euro a testa. L’iniziativa si chiama “Estate sicura 2026” e ha come scopo quello di promuovere benessere, inclusione sociale e occasioni di relazione, per prevenire l’isolamento delle persone.

L’Europa ha redatto un documento dal titolo “Costruire un turismo sostenibile e competitivo per il futuro”. All’interno si trovano molti buoni propositi: gestire i flussi, valorizzare i luoghi meno frequentati, ragionare di sostenibilità e accessibilità. Tuttavia, in concreto, quello che ha fatto è stato prevedere un Regolamento, il 2024/1028, sugli affitti brevi. In nome della trasparenza e del monitoraggio, sarà necessario trasmettere mensilmente i dati delle locazioni ai ministeri.

Fino al 18 ottobre a Roma, al Parco archeologico del Colosseo, si può vedere la mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”. Una mostra realizzata nell’ambito della cooperazione culturale tra Italia e Turchia, che esibisce oltre 300 reperti provenienti da musei italiani e turchi, molti dei quali nuovi per il pubblico italiano. Di Troia racconta anche Syusy, nella serie Popoli del mare. Qui vi facciamo vedere un estratto, ma il filmato intero lo trovate sul canale YouTube “Per Caso TV”, su Amazon Prime Video e sulle vostre smart tv!

Infine, un consiglio di lettura: è uscito, edito da Franco Angeli, “Il turismo non è destino”, scritto da Raffaele Rio, ricercatore ed economista. Rio parte da una domanda: il turismo fa sempre bene ai territori? E passa a occuparsi di overtourism, di svuotamento dei centri storici, boom degli affitti brevi, e anche di infiltrazioni mafiose nell’economia del turismo e dell’accoglienza.