Nel TG del Turismo news da Bologna all’Oceano Atlantico

Nuova puntata con il Tg Del Turismo, disponibile tutti i venerdì alle 20.20 su Canale Italia, tutti i giorni sulla ‪PerCasoTV‬, e online sui siti e sui social di Turisti per caso, Travelnostop.com e Metro Today.it.

Partiamo da Bologna, dove fino al 10 settembre tutti i giovedì alle 20.30, nella Corte d’Onore di Palazzo d’Accursio, potete vedere… i burattini! Il 25 giugno infatti è partita la decima edizione di “Burattini a Bologna”, un viaggio alla scoperta della storia, dei personaggi, dei testi di questa antica arte popolare preziosissima.

È arrivato a Sant’Elena l’artista Luca Vitone, navigando a bordo di Adriatica! Il suo progetto artistico, Pro Tempore, è risultato vincitore della 14ª edizione di Italian Council – un programma di sostegno e promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. A partire da questo viaggio, che è stato l’occasione per una riflessione sul ruolo del potere che si identifica nel mare, Vitone realizzerà una nuova serie di opere, tra cui un film digitale d’artista e una pubblicazione. Pensando a Luca Vitone su Adriatica in mezzo all’Atlantico, a Patrizio è tornato in mente un episodio accaduto durante il Giro del Mondo…