Dalle città più felici alla Toscana; ecco le news del TG del Turismo

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Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, c’è la classifica delle città più felici al mondo stilata dall’ente inglese “Institute for Quality of Life” che mette al primo posto Copenaghen, seguita da Helsinki, Ginevra, Uppsala in Svezia, Trondheim in Norvegia. C’è quindi Tokyo – unico salto geografico prima di tornare nel Nord Europa, con Berna, Malmö, Monaco, Aarhus in Danimarca e Zurigo. Barcellona è al 12esimo posto. Per trovare una città italiana bisogna però scendere un po’: la prima è Bologna, solo alla 73esima posizione. Syusy non è d’accordo, dice che bisognerebbe tener conto anche dei giorni di sole e della temperatura… e quindi, da parte sua, candida Siracusa come città della felicità, con le sue 272,61 ore medie di sole al mese!

Intanto, la Toscana si conferma un eterno palcoscenico: il 17 e il 24 luglio, e poi il 1° e il 9 agosto Torre del Lago – dalle parti di Viareggio – celebra il 72° Festival Puccini e insieme il Centenario della Turandot. Il festival è uno degli eventi culturali più importanti della Toscana e il principale festival lirico italiano dedicato a Giacomo Puccini. E il palcoscenico, meraviglioso, è il teatro all’aperto da oltre 3.000 posti che si affaccia sul lago, vicino alla Casa Museo di Puccini.

Ancora solo fino al 28 giugno c’è una mostra da non perdere al Labirinto della Masone, a Fontanellato, vicino Parma. La mostra è dedicata all’artista russo naturalizzato francese Erté, protagonista dell’Art Déco tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. L’esposizione – curata da Valerio Terraroli – ripercorre la carriera di Erté tra moda, teatro, cinema e arti decorative, mettendo in luce il suo stile, che ha segnato l’immaginario del secolo scorso.

Infine, quest’anno ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Tutti colgono l’occasione per celebrarlo… e lo fa anche Perugia, ma in un modo speciale, cioè legando la sua figura al presente. Ecco allora che fino al 1° novembre a Palazzo Baldeschi c’è la mostra dal titolo “San Francesco – Nostro contemporaneo”, a cura di Costantino D’Orazio. L’idea è quella di scoprire come il messaggio di Francesco d’Assisi continui a ispirare i più grandi nomi dell’arte moderna, come Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Marina Abramović e persino Maurizio Cattelan.