Torna il Tg del Turismo con le news da Turchia, Pisa, Garda e Torino

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo, tutti i venerdì alle 20.20 su Canale Italia, tutti i giorni sulla ‪PerCasoTV‬, e online sui siti e sui social di turistipercaso, Travelnostop.com e Metro Today.it

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata dalla Turchia viene una notizia molto interessante, e cioè che è stata data un’identità digitale a 600.000 manufatti dei musei statali, una sorta di DNA invisibile e inviolabile. Questa marcatura speciale permette di identificare ogni reperto in modo assoluto, rendendo quasi impossibile il furto e il traffico illecito. L’obiettivo è ambizioso: schedare con questa tecnologia entro il 2028 tutti i 2,8 milioni di tesori nazionali, confermando, con questa maxi operazione, che il Paese si pone come leader globale nella custodia della memoria storica.

Ancora in Turchia ha visto la luce un’altra iniziativa notevole, un progetto unico al mondo. Siamo nel cuore dell’Egeo, nel piccolo villaggio di Orhanlı, dove ha appena aperto la Yücel Sönmez Olive Oil Library. Una biblioteca che custodisce… bottiglie di olio. Ospitata in una fattoria Slow Food, la biblioteca offre un’esperienza di turismo sostenibile.

A Pisa, nell’ambito del progetto “Giugno Pisano”, dal 2 al 27, sono in programma una serie di eventi e iniziative storiche e culturali per riscoprire la storia di Pisa e della pisanità. Tra gli appuntamenti da non perdere la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, appuntamento che si tiene ogni quattro anni.

A proposito di olio e vino, dal Lago di Garda arriva l’idea di usare i camping come base strategica per esplorare le cantine, assaggiare il vino e poi tornare in tenda…allegri! Dopo questo, che è il weekend di Cantine Aperte, c’è il Palio del Chiaretto a Bardolino dal 5 al 7 giugno.

Infine, l’Orto Botanico di Torino lancia un’iniziativa unica in Italia: il primo corso di giardinaggio sensoriale dedicato ai visitatori ipovedenti.