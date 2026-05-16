Nel Tg del Turismo news da Massa Marittima, Albarella e Karpathos

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo: tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪@PerCasoTV‬, e online sui siti e sui social di Turisti per caso, Travelnostop.com e Metro Today.it

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, spazio all’evento che si celebra a Massa Marittima la quarta domenica di maggio: si tratta di un palio speciale, il Balestro del Girifalco, in cui 24 balestrieri per Tre Terzieri si sfidano in una cornice perfettamente medioevale.

Intanto, all’Isola di Albarella, tra la laguna del Delta del Po e il mare Adriatico, è stata appena inaugurato un murale di 180 metri quadrati dedicato ai Fenicotteri Rosa, simbolo della biodiversità locale. Ma non è finita. Si possono vedere anche le “Nate dal mare”: quattordici sculture realizzate con legno recuperato dalle mareggiate.

Quindi un focus sull’isola di Karpathos, nel Dodecaneso, tra Creta e Rodi, famosa per la sua autenticità e le sue spiagge incontaminate, i borghi tradizionali e la natura selvaggia. Tra le località più apprezzate, la capitale Pigadia e il villaggio di Olympos, le spiagge di Apella, Kyra Panagia e Amoopi, tra le più belle della Grecia. Qui, oltre al bagno, si può fare anche trekking ed escursioni in barca.