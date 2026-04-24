Nel Tg del turismo news da Salvitelle, Istanbul, Biella, Palermo e Firenze

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Ecco le Syusy & Patrizio News di questa puntata:

A Salvitelle, un borgo di 500 abitanti in provincia di Salerno, ha chiuso l’ultimo negozio di alimentari. Il Sindaco, Maria Antonietta Scelza, ha deciso di scrivere direttamente ai vertici della Grande Distribuzione Organizzata per denunciare il rischio di spopolamento e la progressiva scomparsa dei servizi essenziali. Serve riportare i servizi dove stanno scomparendo, offrendo un segnale concreto di innovazione e attenzione verso l’Italia delle aree interne.

E proprio su questo tema vi mostriamo un estratto da “Via dalla folla”, un filmato che Syusy ha realizzato per raccontare la Toscana diffusa, e che si apre, al contrario di quello che abbiamo sentito, con un esempio virtuoso di ripopolamento di un piccolo borgo: a Roccamalatina – siamo ancora in Emilia-Romagna, sul confine toscano, nella provincia di Modena – una comunità di giovani ha scelto di stabilirsi, lasciandosi alle spalle la città.

Una ragione in più per visitare Istanbul? Nel quartiere di Zeytinburnu, nascosto sotto le strade, c’è un tesoro che sta cambiando le rotte del turismo archeologico. Un ex ospedale militare ottomano, infatti, ha svelato un vasto complesso di mosaici di epoca tardo-antica, rimasto sepolto per secoli a oltre un metro di profondità: si tratta di uno dei ritrovamenti più affascinanti degli ultimi anni.

Fino al 19 luglio 2026, Biella ospita l’undicesima edizione di “Selvatica – Arte e Natura in Festival”. Gli storici palazzi Gromo Losa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali, tutti uniti da un unico grande fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

All’Orto Botanico di Palermo, invece, dall’8 maggio, inizia un progetto di Donata Lazzarini. Lazzarini è un’artista e docente di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, e conduce la sua ricerca sulle relazioni tra ambiente e paesaggio attraverso pratiche artistiche. Il progetto in partenza analizzerà le conseguenze del depauperamento della biodiversità attraverso i linguaggi dell’arte, dell’educazione, della ricerca scientifica. È prevista una visita guidata con studenti e pubblico, un laboratorio, un seminario, ci sarà un convegno internazionale – e una mostra. Bisogna assolutamente andare a vedere di cosa si tratta!

Infine, a Firenze, fino al 3 maggio, alla Fortezza da Basso si svolge la novantesima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato, MIDA 90, organizzata da Firenze Fiera.