Nel Tg del Turismo news da Lago di Garda, Mantova e Pistoia

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Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, le gite sul treno sul Lago di Garda con Trenord e poi tutti gli eventi di Pistoia, dalla Giostra dell’Orso al Pistoia Blues Festival con nomi come Fantastic Negrito, Jet, The Darkness e Jethro Tull, Eric Steckel e Walter Trout.

A Mantova – la città di Patrizio – si sta completando, dopo il terremoto del 2012, il restauro del Castello di San Giorgio e delle carceri dei Martiri di Belfiore, dove Tito Speri e Felice Orsini trascorsero i loro ultimi giorni. Una nota di interesse è che il restauro ha riportato alla luce decorazioni del Cinquecento e graffiti e testimonianze dell’epoca carceraria. Tra l’altro, quest’anno ricorre il 160esimo anniversario dell’annessione di Mantova al Regno d’Italia. E a proposito di Mantova, e di Gonzaga, ecco un filmatino “d’epoca” che racconta la figura notevole, e fondamentale per Mantova e non solo, di Isabella d’Este.