Dal turismo slow all’artigianato focus nel Tg del Turismo

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo: tutti i venerdì alle 20.20 su @CanaleItalia, tutti i giorni sulla ‪PerCasoTV‬, e online sui siti e sui social di turistipercaso, Travelnostop.com e Metro Today.it.

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, le opportunità offerte dalla rete internazionale Cittaslow, che oggi conta 90 comuni in Italia e 300 nel mondo, che punta a trasformare i piccoli centri in destinazioni d’eccellenza, dove sostenibilità, abbattimento delle barriere e “lentezza positiva” diventano i pilastri dell’ospitalità.

E sempre a proposito di turismo lento, Syusy e Patrizio segnalano il Cammino dei Cappuccini, che attraversa la dorsale appenninica delle Marche, unendo natura, cultura e spiritualità in un percorso lontano dai grandi flussi turistici.

Restando in tema, il 26 aprile, in Sardegna, si svolge Conventi Aperti, manifestazione culturale organizzata da Fondazione Cammino Francescano in Sardegna con l’obiettivo di divulgare il patrimonio materiale e immateriale della spiritualità sarda attraverso un turismo lento e sostenibile. La giornata si svolgerà in vari conventi in contemporanea, su tutto il territorio isolano. Guide turistiche accompagneranno decine di visitatori e pellegrini nei luoghi più importanti della Sardegna, per scoprire dove hanno vissuto o dove vivono ancora i frati, dopo otto secoli di storia del francescanesimo in Sardegna.

E per tornare ai Cammini, esiste anche un Cammino Francescano in Sardegna (tra gli altri, numerosi, cammini sardi): da Cagliari a Laconi, 125 km nel cuore selvaggio della Sardegna, seguendo le tracce secolari di frati e pellegrini.

Vista la situazione nel mondo, yusy avanza la proposta di andare a visitare Pegognaga, un paesino della Bassa, vicino Mantova. A Pegognaga lei ha girato il suo corto, Ciccio Colonna, che adesso si può vedere su Per Caso TV. È la storia di un incastro, che parla, di fatto, dell’incastro della nostra vita.

Infine, un’ultima segnalazione: dal 25 aprile al 3 maggio a Firenze, alla Fortezza da Basso, si tiene la novantesima (!) edizione di MIDA 90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato organizzata da Firenze Fiera. Cinquecento espositori, dall’Italia e dall’estero. Si parla di design, arredo, oreficeria, oggettistica. Ci saranno appuntamenti, incontri, laboratori, conferenze e anche… cibo!