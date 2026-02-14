In Irlanda del Nord alla scoperta delle location dello spin-off di Games of Thrones

Da poco in Italia è arrivata una nuova piattaforma streaming, HBO max, nota per ospitare tutta la saga di ‘Game of Thrones’ e di ‘House of Dragons’. Da pochi giorni, però ha fatto il suo ingresso anche ‘A Knight of the Seven Kingdoms‘, serie di novelle scritte da George R.R. Martin che raccontano le avventure un giovane cavaliere Ser Duncan l’Alto, interpretato da Peter Claffey, e il suo piccolo scudiero Egg, ruolo affidato a Dexter Sol Ansell.

A fare da sfondo alle avventure dei due protagonisti c’è l’Irlanda del Nord. Tra le location più ricche di fascino c’è il Tollymore Forest Park, nella contea di Down, un parco naturale attraversato da sentieri e paesaggi mozzafiato. L’area è stata utilizzata per rappresentare le Crownlands.

Tra gli altri luoghi naturalistici nella contea di Down vediamo anche le Mourne Mountains, dove è stata girata la scena della sepoltura di Ser Arlan di Pennytree. Le Hen Mountain, Leitrim Lodge, Galboly e Cave Hill Country Park, invece, si trovano nella regione di Antrim e Belfast, e sono ricche di paesaggi suggestivi e grotte.

Tanti anche i castelli che compaiono nella serie: Castle Ward, Shane’s Castle e Audley’s Castle, si aggiungono ora Myra Castle, sempre nella contea di Down, impiegato per vari esterni di fortezze nella nuova serie, e Glenarm Castle, nella Contea di Antrim, scelto come cornice per le scene nei prati di Ashford e per i tornei. Al Glenarm Castle è possibile soggiornare scegliendo tra l’alloggio in un’antica torretta e scenografici pods con vista sull’oceano.

Titanic Studios a Belfast, sono serviti per i set degli interni, gli stessi che hanno ospitato molte ambientazioni della serie originale di Game of Thrones.