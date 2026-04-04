Nel Tg del Turismo news da Foligno, Romania, Peñafiel e Bologna

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Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata: a Foligno, dall’8 al 12 aprile, si celebra Dante e in particolare l’XI Canto del Paradiso, nel segno di San Francesco. Quest’anno infatti ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Tornando a Dante però, sapevate che a Foligno nel 1472 fu stampata la prima edizione della Divina Commedia? Ecco allora che la città celebra l’opera con cinque giorni di incontri, letture, laboratori e conferenze dedicati alla figura del poeta e alla Divina Commedia (le Giornate Dantesche), rafforzando il legame tra turismo, letteratura e identità del territorio.

All’incirca nello stesso periodo – 1463 – fu stampato il pamphlet dal titolo Storia del Voivoda Dracula, che ha consegnato alla storia l’immagine del principe sanguinario e futuro vampiro. Perché ricordare adesso Dracula? Perché, come sapete, Syusy ci ha scritto un libro: “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”, edito da Mondadori. E a partire dal libro, insieme all’agenzia di viaggio Go Europa, ha pensato a un itinerario sulle tracce di Dracula, che ripercorra i luoghi più significativi della sua vita e della sua epoca. Da Târgoviște, fino a Sighișoara, sua città natale, e al celebre Castello di Bran. E non solo. Il viaggio è in programma dal 28 maggio al 4 giugno 2026.

Non ci allontaniamo troppo dall’Italia e andiamo a Peñafiel, nella regione spagnola di Castiglia e León. Qui la Domenica di Pasqua si rinnova uno dei riti più spettacolari della Settimana Santa: la “Bajada del Ángel”. Nella storica Plaza del Coso, un bambino vestito da angelo scende dal cielo grazie a un sistema di funi per togliere il velo di lutto alla Vergine, annunciando la resurrezione di Cristo. Tra applausi, campane e fuochi d’artificio. È una festa che ha 300 anni d’età, una festa storica e quindi di interesse turistico internazionale. È anche un capolavoro di macchineria teatrale (per evitare che il bambino caschi giù…). Pensate, i meccanismi scenici per il “volo degli angeli” furono sviluppati nel Rinascimento da architetti come Filippo Brunelleschi.

Dal 17 al 19 aprile, invece, a Bologna (a DumBO) si terrà “Passo dopo Passo”, la prima fiera italiana dedicata al turismo a piedi. In questi tre giorni sono previsti incontri, corsi e laboratori, camminate e anche eventi musicali per mettere in rete guide, operatori turistici, istituzioni e territori.