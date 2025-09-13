Nel Tg del Turismo news dal Veneto a Reggio Calabria e Gaza

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo, tutti i venerdì alle 19.50 su CanaleItalia e online sui siti e sui social di turistipercaso‬ e‪ Travelnostop.com.

Tra gli eventi segnalati da Syusy Blady & Patrizio Roversi, c’è il Sellaronda Bike Day, un’occasione per vivere le Dolomiti in libertà, senza preoccuparsi di auto e moto; Scirubetta, il festival del gelato artigianale sul lungomare di Reggio Calabria, dal 13 al 16 settembre; il decimo anniversario del Museo della Merda a Castelbosco – Piacenza – che il 20 settembre inaugura la mostra “Momentum” di Fabio Roncato. Infine, domenica 21 settembre, nel Parco Mediceo di Pratolino si tiene un evento pubblico di riflessione, testimonianza e impegno civile che prende le mosse da “Il Cammino di Don Milani”, un’iniziativa nata nel 2017 per far conoscere l’opera e il pensiero del priore attraverso i testimoni e i luoghi simbolo della sua vita: San Donato di Calenzano e Barbiana.

Infine, un occhio anche al viaggio umanitario della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per rompere l’assedio imposto da Israele e portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia. In Italia a questo proposito ci sono stati “turisti” che non sono stati i benvenuti. A Fiastra e a Porto San Giorgio nelle Marche, a Castignano vicino ad Ascoli e anche in Sardegna sono arrivati gruppi di militari israeliani, per riposarsi dallo stress della guerra di Gaza e dalle fatiche del genocidio. Le popolazioni locali non hanno gradito. Il Sindaco di Castignano ha detto: “Non ospitiamo i bambini di Gaza e possiamo accettare i soldati che li ammazzano?”.