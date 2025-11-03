Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo

E’ online la nuova puntata del Tg del Turismo su Canale Italia e online sui siti di Turisti per Caso‬ e‪ Travelnostop.

L’appuntamento inizia con la segnalazione del libro di un vero viaggiatore, Giulio Testa, professore di filosofia e prima insegnante di sostegno nella scuola primaria. Giulio ha percorso il Te Araroa, un sentiero escursionistico che attraversa tutta la Nuova Zelanda, per un totale di 3.000 km. Da questa esperienza è nato “Te Araroa. In cammino oltre i propri limiti”; il prossimo passo è istituire una cattedra di Filosofia del viaggio, magari!

Quindi lo slow tour di Patrizio Roversi nell’Alto Lazio, nella Maremma Laziale, tra Tarquinia e Cerveteri. E poi la Scuola del viaggio e sapere che ha aperto le iscrizioni al Corso avanzato di scrittura di viaggio, alla sua XII edizione. Un percorso verso una scrittura più profonda, efficace, originale, che parte sabato 22 novembre 2025, online, e si chiude il 18-19 aprile con un incontro in presenza in Toscana.

Infine, da sabato 8 a domenica 16 novembre a Cremona c’è la Festa del torrone.