Da Halloween alla Pimpa: torna il TG del Turismo

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo: tutti i venerdì alle 20 sulla Per Caso TV e alle 20.20 su @CanaleItalia e online sui siti e sui social di Turisti per caso‬ e‪ Travelnostop.com.

La puntata è dedicata ad Halloween: se si vuole davvero capire cosa significa, basta andare in Irlanda, dove Halloween nasce duemila anni fa, dall’antica festa celtica di Samhain. Una festa che segnava l’arrivo dell’inverno e cioè il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si faceva più sottile. E l’Irlanda celebra ancora oggi le sue radici in otto luoghi speciali, dove la tradizione si intreccia con spettacoli, parate e antichi rituali.

Sempre su Halloween, c’è il libro “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso”, edito da Mondadori, è disponibile in tutte le librerie. Syusy sarà a Roma, all’Hotel Palazzo Ripetta, ore 17.30, domani 25 ottobre, per la presentazione del libro. E il 30, insieme a Patrizio a Bologna, Salaborsa, ore 18!

Ultima sul filone tombe… da non perdere! Syusy e Patrizio sono stati in Alto Lazio, tra Tarquinia e Cerveteri, per un nuovo slow tour. I primi due video sono già disponibili sul canale YouTube di Italia Slow Tour. In questa puntata del TG del Turismo invece è possibile vedere un estratto dall’interno della Tomba dei giocolieri a Tarquinia, dove è andata Syusy.

Intanto, in Svizzera, a Berna, al Bremgartenfriedhof – il secondo cimitero più grande di Berna – le sale delle urne del crematorio verranno… riconvertite in un ristorante!

Infine, due notizie collegate: La Pimpa, il famosissimo personaggio a fumetti di Altan, compie 50 anni! E a Udine, fino all’8 dicembre, grande festa nell’ex Chiesa di San Francesco, con la mostra “Buon compleanno Pimpa!”, prodotta da Franco Cosimo Panini Editore insieme al Comune di Udine. Pippi Calzelunghe invece ne compie 80 e il suo compleanno si festeggia a Cuneo, con una mostra che dura fino ad aprile presso lo Spazio Innov@zione di Via Roma.