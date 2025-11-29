Nel TG del Turismo news da Molise, Innsbruck, Grazzano Visconti, Alto Lazio e Trento

Torna l’appuntamento con il Tg del Turismo su Canale Italia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di Turisti per caso‬ e‪ Travelnostop.

Ecco le Syusy & Patrizio News di questa puntata: i treni per raggiungere il Molise, in particolare da Roma, fino a metà gennaio siano soppressi per lavori sulla tratta. Si parla di ammodernare le ferrovie per il 2028… E allora visto che le bellezze del Molise sono tante, noi vi invitiamo a non rinunciare. Anzi, ad andarci a maggior ragione! L’ostacolo è evitabile usando… la corriera! Ne vale la pena, ci sono autolinee da Roma, Pescara e Napoli. Tra l’altro quest’estate era partita un’iniziativa: “La storica corriera del Molise”, una corriera originale anni ’70 che parte da Termoli e fa un tour paesaggistico letterario per il Molise, organizzata da Antonio Andriani. Per sapere se riparte anche fuori stagione, per prenotare in gruppo, cercate Miramed Travel!

È cominciata la stagione dei mercatini di Natale! A Innsbruck, capoluogo del Tirolo, già da una settimana. Sette mercatini illuminano la città, tra artigianato, musica e profumi di vin brulé. C’è il mercatino storico, poi c’è la vicina Marktplatz dedicata ai bambini con le marionette, le giostre, e il Presepe Meccanico. E il mercatino panoramico sulla Hungerburg, con vista su Innsbruck illuminata. Fino al Gran finale, il “Capodanno in Montagna” e il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Innsbruck.

Sempre in vista del Natale, tra le tantissime iniziative, anche il comune di Vigolzone (Piacenza) sta già preparando il villaggio degli Elfi, all’interno del borgo di Grazzano Visconti. A Patrizio l’idea non piace solo per Babbo Natale, ma anche perché sono previsti oltre 20 stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche: dolci, vini speziati e naturalmente i famosi salumi piacentini DOP. Come dice Patrizio, il territorio si mangia, si assaggia, e si capisce.

A Natale perché non regalare l’ultimo libro di Syusy, “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per Caso”. È il racconto di un viaggio tra Italia e Romania, e soprattutto è un viaggio nella storia, per scoprire il mistero della figura che ha ispirato il Dracula di Bram Stoker, quel Vlad Tepes Dracul l’impalatore, voivoda di Valacchia.

A proposito di cultura enogastronomica, guardate questo estratto dall’ultimo viaggio di Patrizio nell’Alto Lazio. Qui si parla di acquacotta, piatto povero della tradizione, e delle sue tante ricette che tutte insieme raccontano la storia del territorio!

Un evento davvero da non perdere nei dintorni di Trento, a Santa Massenza, nota come la Capitale della Grappa Artigianale. Dal 5 all’8 dicembre, il borgo ospita ‘La Notte degli Alambicchi Accesi’. Sarà uno spettacolo teatrale itinerante tra le cinque distillerie tradizionali di Santa Massenza, guidato dalla voce di Patrizio Roversi e di un gruppo di amici e complici. Un’occasione per vivere l’antico rito della distillazione, degustare le pregiate grappe locali e scoprire il territorio.

Viaggiatori eroici: una famiglia, con figli di 25, 12, 10 e 8 anni, ha pedalato in Africa dallo Zambia al Ruanda, attraverso le montagne del Burundi, per 1500 km! Su strade fangose, dormendo in tenda e in rifugi di fortuna. “Così raccogliamo fondi per costruire una scuola. Per i nostri figli è un’esperienza unica” hanno dichiarato. Lei si chiama Giorgia Marchitelli, lui Matteo Sametti.

A maggio Go World organizza – più vicino, in Romania – un viaggio meraviglioso sulle tracce di Dracula. Un viaggio ispirato proprio al libro di Syusy, “Dracula non muore mai”.