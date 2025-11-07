Nel Tg del turismo news da Venezia, Firenze e Tarquinia

Nuovo venerdì, nuovo Tg del Turismo! Il programma condotto da Patrizio Roversi e Syusy Blady è visibile tutti i venerdì alle 20.20 su Canale Italia, tutti i giorni sulla Per Caso TV, e online sui siti e sui social di Turisti per Caso‬ e‪ Travelnostop.com.

Tra le news di oggi il problema dell’overtourism a Venezia: a metà del Canal Grande c’era un servizio per i residenti, che con 70 centesimi potevano prendere una gondola per attraversarlo, evitando così il vaporetto che fa un giro ben più lungo. Poi si è detto, facciamo che se un non residente vuole prenderla, con 2 euro può farlo. Ora, la notizia si è diffusa rapidamente, perché gli influencer, i social ne hanno parlato, e adesso il risultato è che c’è sempre la coda! Naturalmente i residenti sono parecchio arrabbiati.

A Firenze, l’11 e il 12 novembre alla Stazione Leopolda, torna il BTO, acronimo per Buy Tourism Online! L’appuntamento di riferimento in Italia su Turismo Digitale, Innovazione e Formazione. E infatti si parlerà di questi temi, ma anche di sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove strategie di ospitalità.

Tornano di moda i treni notturni, ed è una grande notizia, perché sono più ecologici di un volo aereo e sono anche più comodi e convenienti. Lo dice Back On Track, movimento europeo che promuove la mobilità ferroviaria. Del resto, Ryanair ci fa sapere che possiamo dimenticarci la stagione dei voli a prezzi stracciati. Anche in Italia ci sono ancora di questi treni, certe tratte notturne non sono mai state abbandonate. La speranza è che questi viaggi diventino sempre più confortevoli.

Infine, il nuovo slow tour si Syusy e Patrizio in Alto Lazio dove hanno visitato la necropoli etrusca di Tarquinia, che ospita un gioiello unico: la Tomba della Nave.