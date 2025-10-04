Tg Turismo con news da Palermo, Nepal e Perugia-Assisi

Nuovo appuntamento con il Tg del Turismo.

Tra le Syusy & Patrizio News di questa puntata, l’appuntamento con il Mercurio Festival fino al 5 ottobre a Palermo festival multidisciplinare, con teatro, danza, arti visive e performance; la Marcia della Pace da Perugia ad Assisi, con partenza alle 9 da Perugia, ai Giardini del Frontone, e arrivo intorno alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi, dove si svolgerà la manifestazione conclusiva. Il percorso è di circa 24 chilometri.

Infine, dopo l’overtourism o l’overfunghing, ecco l’OverEverest. Già l’anno scorso Syusy e Patrizio avevano raccontato di una specie di numero chiuso per scalare l’Everest in Nepal. Solo 421 i permessi che erano stati concessi. Ma adesso, dal 1 settembre, aumenta quella che Venezia chiama la “tassa di ingresso”: l’ascesa all’Everest costerà 15mila dollari. E poi, siccome la vetta più alta del mondo, con i suoi 8849 metri, negli ultimi anni ha sofferto di sovraffollamento, degrado ambientale, e tante persone impreparate vi si sono avventurate, con esiti talvolta mortali, ci sarà una legge che dice: “Non vai sull’Everest se prima non dimostri di essere capace, cioè di aver scalato almeno una montagnina di 7000 metri”. Patrizio propone un requisito dello stesso tipo anche per entrare a Venezia… un piccolo esame, se rispondi bene alle domande puoi vederla, altrimenti… no.