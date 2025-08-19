Usain Bolt protagonista del nuovo spot della Giamaica

Jamaica Tourist Board (JTB) ha ufficialmente presentato la sua nuova campagna pubblicitaria con protagonista il leggendario velocista Usain Bolt, recentemente nominato Ambassador Globale del Turism o della Giamaica. La campagna è stata lanciata il6 agosto, in occasione della Festa dell’Indipendenza, con uno spot video di 30 secondi.

Nello spot, il campione mondiale rivive i ricordi della sua infanzia in Giamaica – dalle colline di Trelawny al palcoscenico mondiale – mostrando come il territorio natío abbia influenzato ogni passo della sua carriera. Bolt mette in luce l’energia, la resilienza e il ritmo del Paese, invitando i viaggiatori a scoprire l’isola attraverso la sua gente, la sua cultura e i suoi paesaggi.

“Questa è la nostra Giamaica – afferma Bolt nello spot – Dove puoi correre sulla sabbia o gareggiare in pista. Dove puoi rinfrescarti in montagna o persino trasferirti. Questo è lo spirito della Giamaica – siamo una piccola isola, ma qui facciamo grandi cose”.

Il video celebra la Giamaica non solo come destinazione turistica, ma come emozione: un luogo dove i visitatori possono vivere avventura, ispirazione e connessione.

“Usain Bolt è da tempo un’icona dell’orgoglio e dell’eccellenza giamaicana – ha dichiarato il Ministro del Turismo della Giamaica Edmund Bartlett – Questa campagna mette in risalto la sua storia personale e l’orgoglio nazionale, condividendo questa magia con il mondo. Nel nostro 63° anniversario dell’Indipendenza, siamo orgogliosi di mostrare al mondo ciò che rende la Giamaica davvero indimenticabile”.

Bolt continuerà a rappresentare la Giamaica sulla scena internazionale come parte di una più ampia strategia di comunicazione che include storytelling digitale, attivazioni sui social media e partecipazione a eventi globali di rilievo.

L’obiettivo è rafforzare il legame emotivo tra la Giamaica e i viaggiatori, valorizzando l’isola attraverso la sua cultura, la musica, la cucina e le bellezze naturali.

“Questa nuova campagna cattura l’essenza del brand Giamaica – ha commentato Donovan White, Direttore del Turismo della Giamaica – La Giamaica è audace, autentica e ricca di cuore. L’incredibile popolarità globale di Usain e il suo profondo amore per la nostra terra lo rendono la voce perfetta per portare il nostro messaggio nel mondo”.

Il nuovo spot è in distribuzione questa settimana sui principali mercati internazionali e canali digitali.