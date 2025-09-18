Wizz Air diventa ‘Locos’ con la prima campagna creata con l’IA

The Liberty Guild e Monks hanno lanciato la prima campagna di Wizz Air interamente basata sull’IA, mostrando come le tariffe low-cost della compagnia aerea possano scatenare avventure ‘Locos’ audaci e spontanee.

Creata in Spagna, la campagna introduce Locos, un gioco di parole sul termine spagnolo ‘un po’ pazzo’, che richiama anche il suono di ‘low-cost’.

Utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, la campagna mostra persone che si liberano dalla routine con viaggi improvvisati, dal gustare un’autentica carbonara a Roma al fare un giro in gondola tra i canali di Venezia. La campagna si conclude con lo slogan: “Perché essere low-cost non significa solo pagare meno, ma osare vivere di più.”

Per la prima volta sia per The Liberty Guild che per Wizz Air, l’intera campagna è stata prodotta utilizzando l’intelligenza artificiale. Strumenti come Midjourney, Runway, Nano Banana di Google, Topaz e Flux hanno creato immagini, montaggio, sound design, casting e persino la voce fuori campo, riducendo i costi e i tempi di produzione.

La campagna rappresenta uno dei maggiori investimenti mediatici di Wizz Air in Spagna. Sottolinea la crescente presenza della compagnia nel mercato spagnolo, che ora conta 126 rotte verso 28 destinazioni in 15 paesi con partenza dalla Spagna.

The Liberty Guild, che opera come una rete globale virtuale, ha collaborato con un team creativo spagnolo pluripremiato per sviluppare il concetto Locos/Low-Cost. La ricerca sulle “esperienze Locos” da sogno dei viaggiatori millennial ha plasmato la direzione creativa, garantendo rilevanza culturale e risonanza con i passeggeri di Wizz Air.

“Locos significa lasciarsi andare, abbracciare la spontaneità e assecondare il lato divertente della vita. Perché low-cost non significa solo risparmiare denaro, ma avere la libertà di fare di più e vivere in grande. Fin dalla sua nascita, Wizz Air è stata un’azienda digital-first, quindi è logico che siamo all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie in tutti i settori del nostro business. Quindi, realizzare una pubblicità interamente in IA ha perfettamente senso. Amiamo questo intero concetto e il modo in cui Monks e The Liberty Guild lo hanno reso vivo”, spiega Silvia Mosquera Gonzalez, Commercial Officer Central di Wizz Air.

“L’approccio attuale all’IA nella maggior parte delle aree è l’automazione attrizionale, che crea contenuti per il fondo del funnel. Con questa campagna, abbiamo trovato un nuovo modo di lavorare con l’IA, arricchito dalla genialità umana e supportato dalla conoscenza creativa locale e dalle sfumature della nostra rete per fornire e creare un lavoro efficace e inventivo in modo più rapido ed economico”, commenta Jon Williams, CEO e fondatore di The Liberty Guild.

Thymo van der Vlies, VP Studio and Craft Operations, ha aggiunto: “È stato estremamente divertente testare i limiti di ciò che l’IA può fare con questa campagna. Unire le idee creative con le infinite possibilità dell’IA ci ha permesso di creare scenari davvero stravaganti”.