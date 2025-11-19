Ministero Turismo cerca creator per contenuti su italia.it

Il ministero del Turismo invita soggetti privati che operano nel settore turistico, nella formazione o nei servizi collegati a partecipare alla fornitura, a titolo gratuito, di contenuti informativi e formativi per il sito italia.it e per il Tourism Digital Hub, la piattaforma dedicata al turismo in Italia.

L’obiettivo è valorizzare e promuovere l’offerta turistica italiana attraverso materiali editoriali, corsi e servizi digitali.

Le candidature possono essere inviate tramite una procedura digitale semplice e accessibile a tutti gli operatori interessati al seguente indirizzo PEC: dg.trds@pec.ministeroturismo.gov.it.

L’avviso rimarrà aperto sino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2026.

Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili su https://www.ministeroturismo.gov.it/tourism-digital-hub

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a: supportTDH@ministeroturismo.gov.it