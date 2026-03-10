Oltre 180 mila visitatori per la mostra di Mucha a Palazzo Bonaparte

Si è chiusa domenica 8 marzo a Palazzo Bonaparte la mostra ‘Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione’, che dall’8 ottobre 2025 ha attirato 184.671 visitatori, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più seguiti della stagione romana.

L’esposizione, dedicata al maestro dell’Art Nouveau, ha presentato oltre 150 opere tra manifesti, pannelli decorativi, illustrazioni e materiali d’epoca, raccontando l’universo visivo dell’artista ceco e il suo ruolo nella definizione dell’estetica della Belle Époque. Tra i momenti più apprezzati del percorso la presenza straordinaria della ‘Venere’ di Sandro Botticelli, in prestito dai Musei Reali – Galleria Sabauda di Torino, che ha creato un simbolico dialogo tra Rinascimento e Art Nouveau.

Il pubblico è stato composto per il 70% da visitatori italiani e per il 30% da stranieri, mentre scuole e gruppi organizzati hanno rappresentato circa il 25% delle presenze. Grande partecipazione anche per visite guidate, conferenze e incontri di approfondimento dedicati a Mucha e alla cultura della Belle Époque.

Prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione della Mucha Foundation e dei Musei Reali di Torino, la mostra ha contribuito a consolidare il ruolo di Palazzo Bonaparte come sede di grandi esposizioni internazionali a Roma. Il palazzo guarda ora ai prossimi appuntamenti espositivi del 2026, tra cui una grande mostra dedicata a Hokusai in primavera e una su Kandinsky in autunno.