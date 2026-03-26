Wizz Air introduce ecosistema digitale di cabina con Immfly e gateretail

Wizz Air accelera sul fronte dell’innovazione digitale con il lancio di un nuovo ecosistema di cabina sviluppato in collaborazione con Immfly e gateretail. La piattaforma integra vendita al dettaglio a bordo, connettività per passeggeri ed equipaggio e gestione dei dati operativi, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio e migliorare l’esperienza di viaggio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia digitale della compagnia e prevede, tra le principali novità, l’introduzione dell’ordinazione al posto tramite tecnologia Bluetooth su tutta la flotta composta da oltre 260 aeromobili Airbus A320 e A321. I passeggeri che scaricano l’app mobile Wizz Air prima della partenza potranno consultare il menu e acquistare cibo, bevande e prodotti duty free direttamente dal proprio dispositivo, anche senza connessione internet. Gli ordini saranno trasmessi all’equipaggio di cabina via Bluetooth, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la precisione del servizio.

Parallelamente, la compagnia ha avviato nel Regno Unito una sperimentazione di sei mesi su cinque aeromobili per testare nuove soluzioni di connettività. Il progetto pilota consentirà ai passeggeri di accedere a servizi aggiuntivi come l’intrattenimento wireless a bordo – con film, programmi TV, podcast, musica e giochi – la messaggistica WhatsApp durante il volo e l’autorizzazione di pagamento in tempo reale per gli acquisti effettuati dal proprio dispositivo.

Il programma include anche nuove funzionalità operative, con l’integrazione di applicazioni dedicate nella cabina di pilotaggio che permetteranno la condivisione di dati in tempo reale e strumenti di supporto alle decisioni per la pianificazione delle rotte e l’ottimizzazione del consumo di carburante. In futuro, la piattaforma potrebbe inoltre essere estesa per migliorare l’assistenza medica a bordo attraverso sistemi di connettività avanzata.

“Questo lancio mira a ripensare l’esperienza a bordo nel contesto di un ambiente low-cost – ha detto Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air – Stiamo investendo in tecnologie intelligenti e scalabili che offrano ai passeggeri maggiore controllo e più scelta, supportando allo stesso tempo il lavoro degli equipaggi e l’efficienza operativa”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione della compagnia dopo il recente lancio dei servizi Wizz Link e Wizz Class, confermando l’obiettivo di rafforzare la proposta per i clienti mentre prosegue il piano di crescita della compagnia aerea.