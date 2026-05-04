Ryanair: Palermo nuovo campo di battaglia contro Wizz Air

Palermo diventa terreno di scontro fra Ryanair e Wizz Air. La low cost irlandese, infatti, sembra non aver gradito lo schieramento di forze di Wizz Air che nel giro di qualche mese baserà un terzo aereo nel capoluogo siciliano servendo un totale di 17 rotte verso 12 paesi.

Dunque ,per la Winter 26/27 la compagnia guidata da Michael O’Leary non sembra intenzionata a stare a guardare tanto che ha già annunciato due nuovi collegamenti, in aperta concorrenza con il vettore dell’Europa orientale. Si tratta dei voli diretti per Praga e Sofia che prenderanno il via con l’inizio del prossimo orario invernale.

Dal 25 ottobre 2026 il Palermo-Praga avrà una frequenza quadrisettimanale e sarà operato il martedì, giovedì, sabato domenica mentre il volo di Wizz Air verrà lanciato dal 6 settembre nel contesto della nuova base riaperta a Palermo con quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì, domenica.

Dal 27 ottobre 2026, poi, Ryanair opererà anche la Palermo-Sofia con tre voli a settimana, gni martedi, giovedi, sabato mentre Wizz Air partrà il 4 luglio con quattro voli a settimana il lunedi, martedi, giovedi, sabato mentre dal 26 ottobre volerà di lunedi, mercoledi e venerdi.