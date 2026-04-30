Volotea riattiva il diretto Palermo-Ancona per la Winter 26

Volotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona. La rotta, già operata in passato, sarà nuovamente disponibile a partire dal 6 novembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

Con questa riattivazione, la compagnia aerea amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dal capoluogo siciliano anche nei mesi invernali, un periodo sempre più strategico per la mobilità nazionale. Il collegamento rappresenta infatti una soluzione comoda e diretta per raggiungere il centro Italia, sia per chi viaggia per lavoro sia per chi si sposta per motivi personali.

“La ripartenza del collegamento per Ancona rappresenta il risultato concreto di un intenso e proficuo lavoro di squadra che ha visto coinvolti, in maniera sinergica e coordinata, gli aeroporti di riferimento e Volotea – dice Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo importante traguardo si inserisce in una strategia più ampia che punta a perseguire un duplice obiettivo: da un lato, ampliare l’offerta per i passeggeri siciliani, mettendo a loro disposizione interessanti opportunità di viaggio verso destinazioni italiane meno servite da collegamenti diretti; dall’altro, favorire e stimolare flussi di traffico incoming verso l’isola, contribuendo in modo significativo al rafforzamento del tessuto turistico ed economico locale, anche nei periodi di bassa stagione, tradizionalmente meno dinamici. In quest’ottica, continueremo a operare in stretta collaborazione con l’aeroporto di Palermo, con l’intento di sviluppare ulteriormente il network di destinazioni, migliorare la qualità e la capillarità della connettività e rendere il trasporto aereo sempre più accessibile ed efficiente, in linea con le esigenze dei viaggiatori moderni”.

“L’introduzione di nuovi collegamenti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento della connettività dell’aeroporto di Palermo e nella strategia di sviluppo che stiamo portando avanti per rafforzare il posizionamento dello scalo palermitano – aggiunge Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap – L’ampliamento del network, anche nei mesi invernali, è un elemento chiave per sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici e per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di mobilità del territorio, sia sul fronte business sia leisure. In questa direzione – continua Battisti – la collaborazione con partner industriali come Volotea si conferma strategica perché insieme stiamo lavorando per consolidare il ruolo del Falcone Borsellino come piattaforma di connessione sempre più integrata e competitiva a livello nazionale ed europeo. Destinazioni come Ancona e altri mercati di riferimento – conclude l’ad di Gesap – sono coerenti con una visione industriale orientata alla crescita sostenibile, all’incremento della qualità del servizio e alla creazione di valore per il territorio, che sono i valori sui quali si sta muovendo la nostra strategia”.

Con la riapertura della rotta verso le Marche, salgono a 22 le rotte operate da Volotea dallo scalo Falcone e Borsellino: 6 in Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Venezia e Verona), 10 in Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes-Tarbes, Nantes, Parigi-Orly – novità 2026, Strasburgo e Tolosa), 4 in Grecia (Atene, Heraklion, Santorini, Zante), 2 in Spagna (Asturie, Bilbao).