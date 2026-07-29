Boutique Hotel Stresa presenta nuovo brand Boutique Art Stresa

Il Boutique Hotel Stresa, nuovo hotel cinque stelle lusso sul Lago Maggiore, lancia la propria Galleria d’arte Boutique Art Stresa, in occasione di un vernissage organizzato oggi, mercoledì 29 luglio a Stresa.

L’hotel ospiterà una serata esclusiva che celebrerà il connubio tra cultura, arte, musica e networking, coinvolgendo imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, media e ospiti del mondo luxury.

L’arte è un elemento centrale per il Boutique Hotel Stresa, in un dialogo costante tra design e arte italiana. Un progetto inedito che fonde il design con l’arte contemporanea italiana, trasformando gli ambienti interni ed esterni in una vera e propria galleria diffusa.

Le opere di Gianfranco Meggiato, AKELO, Eugenio Galli, Vittorio Menditto, Giancarlo Signoretto e Lele Vianello arricchiscono gli spazi, creando un dialogo armonioso tra estetica, cultura e creatività.

Il momento istituzionale dell’evento sarà dedicato alla presentazione del libro sulla storia del Boutique Hotel Stresa, attraverso il racconto della proprietà, che ripercorrerà le origini della struttura, il suo percorso di crescita e la visione che oggi ne fa un punto di riferimento dell’ospitalità sul Lago Maggiore.

L’evento è supportato dalla visione di ‘CombedArt’, il format firmato da H&M Productions di Milano, realizzato in collaborazione con Boutique Art Stresa.

Il vernissage vedrà anche il coinvolgimento di un progetto di Sound Design, a cura di Dado Funky Poetz di Radio Monte Carlo 2, protagonista di un esclusivo DJ set, accompagnato dalle interpretazioni di un violinista.

Partner d’eccezione sarà Cattier Champagne, maison francese sinonimo di eleganza e qualità, che accompagnerà l’evento con le sue rinomate cuvée, contribuendo a rendere ancora più esclusiva l’esperienza degli ospiti.

Affiliato a Preferred Hotels & Resorts, il Boutique Hotel Stresa è nato dalla volontà di valorizzare un luogo di straordinario fascino storico e architettonico, il progetto è stato realizzato all’interno di una dimora storica, costruita nel XVIII secolo dalla Duchessa Elisabetta di Sassonia, dando nuova vita a un patrimonio di grande valore storico e architettonico.

Oggi il Boutique Hotel Stresa incarna una filosofia di ospitalità autentica, attenta ai dettagli e orientata a un servizio d’eccellenza: è l’espressione di un design contemporaneo raffinato, le sue ventotto suite, ampie e curate nei dettagli, insieme alle quattro private SPA Suite, incarnano l’essenza del Made in Italy.

Deep Flowers, atelier floreale di Milano specializzato in allestimenti per brand di alta gamma, è tra i partner del vernissage, portando la propria visione artistica e l’eccellenza del floral design. Per l’occasione, il flower designer Massimo Lanteri realizzerà un esclusivo quadro floreale raffigurante il logo del Boutique Hotel Stresa, un’opera scenografica che celebra l’incontro tra arte botanica, ospitalità di prestigio e alta creatività.