Resort San Sicario, novità nella Via lattea per Club Med

Club Med, pioniere delle vacanze Premium All Inclusive e leader nel settore dell’ospitalità, in partnership con REAM SGR S.p.A. per il tramite del Fondo immobiliare Itera, ha dato ufficialmente avvio al progetto per la realizzazione del nuovo Resort Club Med San Sicario, un’iniziativa strategica che conferma l’impegno condiviso dei partner nello sviluppo di destinazioni turistiche sostenibili e di qualità in Italia.

In occasione dell’evento di lancio del progetto Club Med San Sicario, svoltosi a San Sicario, il progetto è stato presentato da Stéphane Maquaire, Presidente Club Med, e da Maria Cristina Zoppo e Oronzo Perrini, rispettivamente presidente e DG di REAM SGR alla presenza dell’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo, presidente Unione Montana Vialattea Mauro Meneguzzi, sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni, Presidente Comprensorio sciistico della Via Lattea Massimo Feira e agli stakeholder locali.

Il nuovo Resort, a vocazione bi-stagionale, sorgerà nella zona di San Sicario Alta, all’interno del comprensorio sciistico della Via Lattea, uno dei più grandi d’Europa. Pensato per accogliere famiglie italiane e internazionali, il Resort offrirà un’esperienza Premium All Inclusive in montagna, coniugando autenticità locale e l’ospitalità distintiva di Club Med.

La struttura comprenderà 401 camere e oltre 1.000 posti letto, due ristoranti, una reception con aree lounge, una SPA, un’area balneoterapia con piscine indoor e outdoor, spazi dedicati ai Kids Club e una ski room. Il progetto è stato concepito secondo elevati standard di performance ambientale, in linea con gli impegni di responsabilità sociale di Club Med e con criteri di edilizia sostenibile.

L'iniziativa si inserisce nel programma 'Happy to Care', che guida l'approccio del Gruppo a uno sviluppo turistico responsabile, attento all'ambiente e alle comunità locali e al benessere dei propri dipendenti.

L’intervento rappresenta un investimento complessivo di 135 milioni di euro e si inserisce in una visione di crescita attenta alla sostenibilità ambientale, all’integrazione paesaggistica e alla valorizzazione delle risorse locali.

Il progetto di San Sicario si colloca all’interno della strategia globale di sviluppo di Club Med nel segmento montagna. Il Gruppo è oggi leader mondiale delle vacanze Premium All Inclusive in montagna, con 24 Resort in 6 Paesi, che accolgono ospiti provenienti da oltre 40 nazionalità. L’Italia rappresenta un mercato storico e strategico per Club Med: la presenza del Gruppo nel Paese ha avuto inizio nel 1951 con l’apertura di Club Med Baratti e, da allora, sono stati operati oltre 20 Resort.

Negli ultimi anni, Club Med ha rafforzato il proprio pipeline di sviluppo in Italia, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza sia nelle destinazioni mare sia in quelle di montagna. Con due Resort attualmente operativi nel Paese, a Pragelato Sestriere e Cefalù, San Sicario rappresenta una tappa chiave per sostenere l’ambizione di crescita di Club Med sul territorio italiano.

Il progetto avrà un impatto positivo sull’economia del comprensorio della Via Lattea, favorendo l’occupazione e il coinvolgimento della filiera locale, oltre a un contributo significativo all’indotto legato alla vendita degli skipass e al sostegno degli investimenti per la modernizzazione degli impianti sciistici, confermati dagli stakeholder locali. Una quota rilevante delle attività di costruzione sarà affidata a imprese italiane.

L’avvio dei lavori è previsto per aprile 2026, con apertura del Resort programmata per dicembre 2028. Il progetto conferma l’impegno di Club Med e REAM SGR S.p.A. nello sviluppo di destinazioni capaci di coniugare crescita economica, rispetto dell’ambiente e valorizzazione delle comunità locali.

Il progetto di San Sicario rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia di sviluppo di Club Med in Italia, Paese chiave per il Gruppo. Un percorso che guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare progressivamente la presenza sul territorio, sia nelle destinazioni montane sia in quelle balneari.