Torino si promuove negli scali del nord Italia

Federalberghi Torino rilancia il progetto di marketing del territorio finalizzato a intercettare i passeggeri che arrivano in aereo nei più vicini aeroporti, veicolando contenuti e campagne pubblicitarie mirate alla promozione della destinazione. Agli aeroporti di Torino-Caselle e Malpensa si aggiunge quest’anno anche lo scalo internazionale di Milano Linate.

Il progetto consiste nella promozione del territorio attraverso la creazione e diffusione di contenuti multimediali e di annunci con immagini che mettono in evidenza le attrazioni della destinazione ai viaggiatori che utilizzano gli aeroporti di Torino e Milano. La pubblicità in aeroporto è un canale molto efficace per raggiungere un vasto pubblico di potenziali visitatori in tempi brevi. Le campagne pubblicitarie saranno incentrate sui temi maggiormente attrattivi: sport ed eventi, arte e cultura, enogastronomia, teatri e musei e conterranno video, immagini, caroselli, storie e post sugli account social.

“Le nostre destinazioni sono capaci di attrarre tutte le forme di turismo, dal leisure al business e al fieristico-congressuale con un effetto vetrina che incentiva molti a tornare una seconda volta per visitare e vivere la città – dice Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – siamo quindi molto felici di potere dare continuità a questo progetto realizzato con il sostegno della Camera di commercio di Torino e con Immodrone per fidelizzare e incentivare i turisti attraverso campagne pubblicitarie mirate e informazioni su eventi, attrazioni e sull’offerta turistica che Torino è in grado di garantire”

“Siamo lieti che lo scalo di Milano Linate, che intercetta un traffico europeo di medio raggio, si aggiunga ai terminal che già ospitano questa iniziativa. I turisti che visitano il nostro territorio sono in costante crescita e ciò che cercano davvero è l’autenticità, – afferma Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino – ovvero la possibilità di entrare in contatto con un territorio, con i suoi sapori, i suoi trascorsi e le sue forme più espressive. Su questo Torino e le sue valli hanno ottimi argomenti per presentarsi come destinazioni attrattive, ma per farle conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più vasto, i valori di un territorio vanno tramessi utilizzando tutte le opportunità della comunicazione, in particolare quelle offerte dal digitale”,