Torino Airport, Flibco potenzia i collegamenti per l’estate

Flibco, player specializzato nei servizi di shuttle aeroportuali, accelera sulla mobilità piemontese e annuncia un importante potenziamento del collegamento tra il centro di Torino e lo scalo di Caselle. L’investimento strategico prevede l’inserimento in flotta di tre nuovi autobus di ultima generazione e l’introduzione di 10 corse giornaliere aggiuntive, incrementando così del 40% la capacità complessiva del servizio giusto in tempo per l’avvio del picco della stagione estiva.

Operati in partnership con Bus Company, i nuovi mezzi uniscono l’efficienza energetica a un elevato comfort di viaggio, ma si distinguono soprattutto sul fronte dell’inclusività: tutti i veicoli sono infatti dotati di pedane dedicate all’accesso di persone con disabilità motoria. Le partenze, posizionate nei punti nevralgici cittadini dell’Autostazione di Corso Vittorio Emanuele II e della stazione di Porta Nuova, garantiscono una soluzione intermodale e flessibile per turisti, residenti e passeggeri business. Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco Italia, ha rimarcato come questo potenziamento risponda alla volontà di accompagnare la crescita dello scalo con un servizio efficiente, accessibile e sostenibile.

Il potenziamento è stato accolto con forte favore anche da Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, il quale ha sottolineato il tempismo dell’operazione. Il miglioramento dei collegamenti terrestri con la città risulta infatti fondamentale sia per gestire i flussi estivi, sia in vista dell’espansione del network dello scalo che, a partire da settembre 2026, beneficerà dell’attivazione di una seconda base low-cost e del lancio di nuove rotte.