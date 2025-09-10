Trenord porta treno storico degli Anni ’20 a Novara

Trenord porta per la prima volta il treno storico a Novara: domenica 14 settembre l’azienda ferroviaria lombarda propone un viaggio andata e ritorno fra Milano e la città piemontese a bordo di un convoglio degli Anni Venti.

Composto da carrozze di prima classe risalenti al 1924-1925 e da locomotori d’epoca completamente restaurati, il treno riporterà i passeggeri nell’atmosfera degli Anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. Ad accogliere i viaggiatori ci sarà il personale Trenord in divisa d’epoca, fedelmente ricostruita per l’occasione, per rendere l’esperienza ancora più immersiva.

L’itinerario domenica 14 settembre prevede la partenza da Milano Cadorna alle ore 9.40 e l’arrivo a Novara Nord alle ore 12.10. Il treno effettuerà la fermata di Saronno; da lì, ripartirà alle ore 10.30.

Tra le 14.45 e le 15.30 nella stazione di Novara Nord una carrozza del treno sarà aperta per la visita di appassionati e curiosi. L’accesso sarà gratuito, senza bisogno di prenotazione.

Il viaggio di ritorno da Novara Nord partirà alle ore 15.51; il treno arriverà a Saronno alle ore 17.33, a Milano Cadorna alle ore 18.49.

Il biglietto speciale dedicato all’iniziativa comprende il viaggio sul treno storico fra Milano e Novara, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o Saronno. Per i ragazzi fino ai 13 anni il viaggio è gratuito.