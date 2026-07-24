Nuovo parcheggio low cost allo scalo di Bari: avrà 611 posti

All’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari è stata inaugurata una nuova area di sosta sviluppata su due livelli, per un totale di 611 nuovi posti auto (312 coperti al piano terra e 299 al primo piano), gestita da Apcoa e collegata all’aerostazione tramite un passaggio pedonale coperto. L’opera, modulare e smontabile, fa parte di un piano complessivo di project financing da 8 milioni di euro e porta l’offerta “low cost” complessiva dello scalo a circa 1.000 stalli, con tariffe a partire da 6 euro al giorno per le soste settimanali.

In merito al valore strategico dell’opera per l’intermodalità e la qualità dei servizi agli utenti, il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha evidenziato: “L’apertura di questa nuova area parcheggio è un ulteriore tassello degli interventi che stiamo realizzando per accompagnare la crescita del traffico passeggeri e della domanda di più efficienti servizi aeroportuali. Investiamo in infrastrutture che migliorano significativamente l’esperienza di viaggio e garantiscono soluzioni accessibili a tutti. Offrire una sosta a prezzi contenuti significa rendere i nostri scali sempre più vicini alle esigenze di cittadini, turisti e di chi utilizza questo servizio per motivi di lavoro. Continueremo a lavorare per rendere i nostri scali sempre più competitivi”.

“Stiamo parlando di una struttura con più di 600 nuovi posti low cost che porterà l’offerta complessiva del parcheggio low cost a circa 1000 posti auto, numeri che rappresentano più di un terzo dei posti auto di tutto l’aeroporto. Quest’opera si inserisce in un piano di interventi molto più ampio dal valore di circa 8 milioni di euro che sono l’oggetto del project financing che ci vede partner di Aeroporti di Puglia. Un parcheggio che anni fa poteva sembrare lontano dall’aerostazione oggi attraverso il passaggio pedonale coperto avvicina il Terminal aggiungendo un servizio di qualità che prima non c’era”, ha aggiunto l’AD di Apcoa, Andrea Grassi.