Vista Ostuni, primo Natale tra cucina, territorio e benessere

Vista Ostuni – parte di The Leading Hotels of the World e inaugurato a luglio, si prepara all’arrivo del Natale con un ricco programma che unisce cucina, esperienze locali e benessere, valorizzando la destinazione anche durante la stagione invernale. Per chi ama la tavola e le tradizioni della zona, per chi vuole esplorare il territorio e conoscerne usi e costumi, per chi cerca momenti di benessere, per tutti l’hotel ha pensato a proposte su misura e autentiche.

Al Chiostro Bar, un luogo interiore, caratterizzato da ampie arcate, una grande bottigliera a vista con centinaia di etichette tra vini e distillati, il camino, gli scorci della Città Bianca da ammirare lentamente, dal fino al 6 gennaio 2026 sarà proposto il Christmas Afternoon Tea: non un semplice tè delle feste, ma un appuntamento pensato per accompagnare le giornate invernali degli ospiti con una selezione di infusi a base di erbe locali, sandwich e piccola pasticceria tradizionale. Una pausa da godere di fronte al camino o contemplando in lontananza le luci che illuminano Ostuni.

Imperdibile il corso di Pasticceria Natalizia Pugliese: una lezione per imparare a preparare dolci tipici, come le Cartellate, uno dei simboli più autentici della tradizione dolciaria della Puglia.

Al ristorante Berton al Vista proseguiranno le Wine Dinner Series – Un Assaggio di Puglia e oltre: un ciclo di cene in cui la cucina dell’Executive Chef si intreccia e dialoga con le storie e le tecniche di cantine italiane e internazionali. L’appuntamento di questo mese è il 19 dicembre con la Maison Champagne Bruno Paillard.

In vendita il panettone artigianale firmato dallo Chef Andrea Berton, proposto in versione locale: nella confezione è inclusa una bottiglietta da 50 ml di olio extravergine d’oliva pugliese, da servire su fette tostate per una degustazione originale “alla pugliese”.

Dal 24 dicembre, Vista Ostuni entrerà nel vivo delle celebrazioni con un percorso gastronomico a cura dello Chef Andrea Berton. L’Aperitivo della Vigilia sul rooftop aprirà la serata, seguito dalla Cena della Vigilia con un menu in cinque portate che propone, tra gli altri piatti, Scampi crudi e cotti con mandorle, melograno e grano saraceno e i Plin di pecora in brodo con mela cotogna. Il 25 dicembre, il Pranzo di Natale di sei portate tra cui l’anguilla arrosto con vincotto di fichi e cime di rapa, in omaggio alla cucina e agli ingredienti locali. Il 26 dicembre, il Pranzo di Santo Stefano proporrà sei portate, tra cui la Corba Rossa con latticello, mitili e mugnoli, prodotto di eccellenza della Puglia. Il 31 dicembre, nel Chiostro, la Cena di Gala di Capodanno sarà il momento più atteso: un esclusivo percorso in sette portate accompagnato da vini selezionati, musica dal vivo e performance che renderanno la serata davvero indimenticabile. Il 1° gennaio, il Brunch di Inizio Anno accoglierà gli ospiti con un buffet dolce e salato, un piatto à la carte e un calice di bollicine.

Fino al 6 gennaio 2026, Vista Ostuni propone una serie di attività pensate per raccontare la Puglia secondo le sue usanze e tradizioni. Si potrà scegliere tra un laboratorio di ceramica con artigiani locali o workshop per scoprire l’arte delle luminarie pugliesi tradizionali, la tombolata del 25 dicembre e del 1° gennaio e una passeggiata il 28 dicembre alla scoperta delle chiese storiche della Città Bianca, con soste nei principali punti panoramici sulla Piana degli Ulivi. Accanto alle esperienze dedicate a Ostuni, l’Hotel amplia lo sguardo alla regione e propone itinerari verso mete simboliche del periodo natalizio: i mercatini artigianali di Lecce, le luminarie di Locorotondo, i trulli illuminati di Alberobello, il presepe vivente di Pezze di Greco e gli allestimenti invernali di Matera.

Il benessere completerà l’esperienza invernale: la Spa dell’hotel, 350 m² rivestiti in mosaico Bisazza e pietra chiara, offre cabine dedicate ai trattamenti Biologique Recherche, una piscina interna riscaldata con idromassaggio, sauna, area relax e palestra Technogym. Per tutto il periodo delle feste, è stato pensato l’esclusivo Candle Massage a base di oli e burri nutrienti che si sciolgono lentamente sulla pelle, avvolgendola in un abbraccio profondo di relax e donando un’idratazione intensa e avvolgente. Un’esperienza senza eguali aperta anche agli ospiti non residenti in Hotel.

Ogni mattina, su prenotazione, il personal trainer guiderà un walk-in tour tra i vicoli e i belvedere di Ostuni, seguito da una sessione di yoga e stretching sul rooftop, con vista mozzafiato sulla Piana degli Ulivi e sul mare.