Taranto punta al turismo digitale con WeWelcome

Taranto punta all’innovazione tecnologica del turismo attraverso la piattaforma digitale WeWelcome Taranto. Il progetto è stato sviluppato da Smart Experience Destination, gruppo di professionisti e imprenditori dell’innovazione turistica. La piattaforma è stata presentata l’11 novembre con la partecipazione di autorità comunali e regionali.

“Abbiamo progettato WeWelcome per unire una tecnologia semplice ad esperienze autentiche e locali. Abbiamo sviluppato un’infrastruttura digitale interattiva e adattiva – ha spiegato Marco Capani, Innovation Manager di Asymmetrica – che connette in tempo reale turisti, operatori, enti pubblici e dati territoriali. Questo avviene attraverso strumenti concreti come la Welcome Card, disponibile sia in formato digitale che fisico, che permette di accedere a musei, eventi, trasporti e servizi; i Token Digitali utilizzabili per esperienze, sconti, badge e contenuti esclusivi; una Dashboard per gli operatori completa di strumenti per promozioni, statistiche, fidelizzazione e partecipazione alla governance; oltre a una Mappa Esperienziale e un diario digitale che guidano il turista alla scoperta del territorio in modo personalizzato. Il sistema continua ad evolversi con ulteriori funzionalità attualmente in fase di sviluppo”.

Le prossime presentazioni alla stampa, agli operatori della filiera turistica, alla comunità saranno a Bari, Trani, Vieste, Brindisi, Lecce e Matera.

WeWelcome parte da Taranto con un format digitale già progettato per essere riprodotto in tutta Italia e, per questo, da Torino è venuto di persona Andrea Cerrato, co-fondatore dell’Associazione Italiana Destination Manager (ASSIDEMA). “Piattaforme partecipative come WeWelcome Taranto – sottolinea Cerrato – devono avere tra gli obiettivi quello di facilitare l’interazione tra imprese, professionisti e cittadini, generando valore attraverso connessioni reali e progettualità condivise. Ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un modello replicabile su altri territori in tutta Italia”.

La piattaforma è rivolta a: operatori turistici, artigiani, produttori e strutture ricettive che possono proporre esperienze autentiche e collaborare in rete; esercenti e commercianti che rafforzano la loro visibilità e fidelizzano i turisti attraverso un sistema di ricompense e promozioni; turisti e visitatori che diventano parte attiva della comunità, vivendo la città in modo autentico e sostenibile, ricevendo benefici concreti per le loro scelte responsabili; cittadini e istituzioni che partecipano ad un modello di governance inclusivo, basato su dati reali e decisioni condivise.

L’adesione è gratuita per Taranto, che sarà il ‘laboratorio’ di avvio, facile e a portata di click. Presto verranno organizzati workshop formativi gratuiti per operatori e imprese.