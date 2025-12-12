Giochi Mediterraneo Taranto: siglato accordo con Federalberghi

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 (OCMG) ha sottoscritto un accordo strategico con Federalberghi Taranto e Federalberghi Puglia per la gestione del sistema di accoglienza dedicato al personale tecnico e logistico impegnato durante i Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

“Il Comitato Organizzatore – ha detto il presidente Massimo Ferrarese – prosegue il percorso operativo verso il 2026, riconoscendo al territorio un ruolo da protagonista, confermando l’importanza di una forte sinergia con le realtà economiche locali”.

Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto da Carlo Molfetta, direttore generale OCMG, Francesco Caizzi, presidente Puglia e vicepresidente nazionale di Federalberghi, Marcello De Paola, presidente di Federalberghi Taranto. L’accordo nasce dall’esigenza di garantire un’organizzazione efficiente, coordinata e distribuita sul territorio, capace di supportare un evento di rilevanza internazionale e dall’elevato impatto nelle aree coinvolte.

Grazie alla collaborazione con Federalberghi, verranno identificate le strutture ricettive più adeguate a ospitare il personale tecnico e logistico coinvolto nei Giochi, per un totale stimato di 19.000 pernottamenti circa, distribuiti tra la provincia di Taranto e le altre zone della Regione Puglia interessate dall’evento.

Grazie alla profonda conoscenza del comparto ricettivo provinciale e regionale, Federalberghi

collaborerà con il Comitato Organizzatore per:

 individuare le strutture più idonee a ospitare lo staff tecnico e logistico;

 assicurare standard qualitativi omogenei in tutta la provincia di Taranto e nelle altre aree

pugliesi coinvolte;

 supportare la definizione di un modello di accoglienza integrato, coerente con le esigenze organizzative dei Giochi.

L’accordo valorizza il patrimonio di competenze delle due associazioni degli albergatori, già impegnate nel garantire un’offerta ricettiva capillare, affidabile e in grado di rispondere alle necessità di un evento complesso come i Giochi del Mediterraneo.

“La Puglia sarà protagonista non solo come cornice, ma anche come sistema organizzato e

coeso. Questo protocollo rafforza la collaborazione con le istituzioni e promuove il nostro modello

di turismo, sostenibile e denso di esperienze – ha puntualizzato Francesco Caizzi – Il territorio tarantino è pronto a fare la sua parte, – ha sottolineato Marcello De Paola. – Le nostre strutture garantiranno professionalità e qualità, valorizzando l’ospitalità che ci contraddistingue”.