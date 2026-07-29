Ddl Locazioni turistiche, FARE: recepita nostra proposta 

La IV Commissione del Consiglio regionale della Puglia ha approvato il disegno di legge sulle locazioni turistiche recependo, tramite un emendamento a firma dei presidenti di commissione Antonio Tutolo e Loredana Capone, il principio richiesto dalla Federazione FARE (Federazione Nazionale delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera). Il testo chiarisce che le restrizioni dell’articolo 2 si applicano esclusivamente alle locazioni turistiche gestite “in forma imprenditoriale”, salvaguardando dai vincoli le piccole gestioni familiari e i proprietari che mettono a reddito fino a due unità immobiliari.

In merito al risultato ottenuto nell’iter di consultazione con le istituzioni pugliesi, il presidente di FARE, Elia Rosciano, ha espresso soddisfazione sottolineando che la distinzione tra attività imprenditoriale e ospitalità familiare rappresenta un principio imprescindibile per costruire una disciplina equilibrata del settore, confermando che la Federazione continuerà a seguire l’applicazione della norma con spirito costruttivo per coniugare sviluppo turistico, tutela delle comunità locali e valorizzazione dell’ospitalità diffusa.