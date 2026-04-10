Federalberghi, Caizzi: Ita aumenti collegamenti aerei con Puglia

Una richiesta, racchiusa in una lettera, che intende scongiurare rischi per la stagione turistica estiva. A firmarla, Francesco Caizzi presidente di Federalberghi Puglia che chiede a “Ita Airways di incrementare in modo significativo i voli nazionali da e per la Puglia, al fine di garantire un’alternativa concreta ed efficiente ai collegamenti terrestri attualmente in difficoltà”. Il riferimento è alla frana che ha bloccato i collegamenti viari in Molise evidenziando “la fragilità del sistema infrastrutturale lungo l’asse adriatico, con ripercussioni dirette sulla mobilità di cittadini, lavoratori e turisti”.

Per Caizzi sono “spesso più agevoli i collegamenti per i turisti stranieri, grazie ai voli internazionali, mentre i flussi nazionali subiscono limitazioni e disagi. Senza misure tempestive, la stagione turistica 2026 potrebbe subire un contraccolpo pesante, con effetti negativi sull’intero comparto economico regionale. Raggiungere la Puglia in treno o in auto sta diventando sempre più complesso, a causa di rallentamenti, interruzioni e carenze strutturali. La Puglia non può permettersi di essere una destinazione difficile da raggiungere- conclude- Occorre agire ora per evitare che un’emergenza infrastrutturale si trasformi in una crisi economica e turistica”.