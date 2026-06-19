Wizz Air programmazione record da Bari e Brindisi

Wizz Air accelera sullo scacchiere del Sud Italia e lancia la più imponente programmazione estiva mai realizzata in Puglia. La novità è stata presentata a Bari dai vertici della compagnia aerea — seconda realtà nei cieli italiani con una quota di mercato nazionale del 12% — in sinergia con Aeroporti di Puglia. Per la Summer 2026, il vettore metterà in vendita nei due scali regionali oltre 905 mila posti complessivi, attivando un network di 14 collegamenti internazionali verso 7 Paesi europei, supportati da 69 frequenze settimanali.

Nel dettaglio, l’aeroporto internazionale di Bari vedrà la presenza di 11 rotte e oltre 797 mila sedili disponibili, con un incremento della capacità del 15% rispetto alla scorsa estate. Tra i collegamenti spicca l’inedita tratta Bari-Skopje, che si affianca a mete storiche e mercati consolidati come Tirana, Bucarest, Budapest, Sofia, Varsavia ed Erevan. La vera svolta strategica interessa però lo scalo del Salento di Brindisi: qui il vettore sperimenta una crescita esponenziale (+139 mila posti aerei) introducendo tre rotte internazionali esclusive e operate in regime di monopolio verso Katowice, Varsavia e Bucarest, portando la capacità annuale a quota 145 mila posti.

L’investimento, come evidenziato da Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, consolida una presenza sul territorio iniziata nel 2010 e che ha movimentato finora 7,8 milioni di passeggeri. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il quale ha rimarcato come l’espansione del network internazionale — specialmente sull’asse balcanico e dell’Est Europa — accolga in pieno le richieste di potenziamento dello scalo brindisino, agendo da traino per i flussi di turismo incoming e supportando la destagionalizzazione della destinazione.