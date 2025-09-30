WeAreinPuglia scommette sullo sport per promuovere brand

La Regione Puglia / Pugliapromozione investe su brand e sport per promuovere il territorio. Infatti, è stato presentato l’esito del secondo Avviso pubblico dedicato a sport e brand, a cura dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, nell’ambito di un’azione mirata di marketing sportivo che ha preso il via con il calcio di inizio della stagione sportiva 2025-2026. La dotazione finanziaria di 350mila euro ho come obiettivo rafforzare la capacità attrattiva della destinazione attraverso lo sport.

La Regione Puglia, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, punta a fare leva sul potenziale che alcune discipline sportive producono in termini di attenzione mediatica, contribuendo ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese in chiave turistica.

Il brand, oramai noto e seguitissimo sui social, è racchiuso in #WeAreinPuglia che spiccherà su magliette, tute, bus e persino su un veicolo in volo. Poggiando lo sguardo sulla varietà di sport sui quali viaggerà il brand Puglia si ha anche una visione chiara di quante squadre pugliesi si distinguano a livello nazionale. Si va dal team di tiro con l’arco fino alla vela, dalla pallamano al basket, dalla pallavolo al tennis, dalla pallacanestro al rugby, dal calcio al calcio a cinque, dall’automobilismo / rally fino al volo sportivo e l’hockey.

“Il connubio tra sport e marketing territoriale rappresenta un moltiplicatore straordinario di valore per la Puglia. Lo sport porta con sé passione, lealtà, spirito di squadra: gli stessi principi che vogliamo trasmettere con il nostro brand #WeAreinPuglia – ha detto l’assessore al Turismo della Regione Puglia – Sostenere queste quindici realtà significa trasformare le emozioni delle competizioni sportive in un racconto autentico e coinvolgente della nostra terra. Ogni maglia, ogni campo di gioco, ogni veicolo che porta il nostro brand diventa un messaggio di identità e attrattività”.

“Lo sport è quanto di più meritocratico esista. Per vincere bisogna mettere il meglio di sé stessi, penso che questo connubio fra sport e turismo per la Puglia sia vincente – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . Oggi, a proposito di sport, vogliamo fare un applauso al pugliese Fefè De Giorgi, che per la quinta volta con la pallavolo si è laureato campione del mondo, tre volte come giocatore e due volte da allenatore. Insieme ai nostri atleti, per il secondo anno consecutivo, viaggeranno nei maggiori campionati il brand e l’hashtag #WeAreinPuglia”.

I beneficiari del contributo pubblico sono: