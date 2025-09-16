Aeroporto di Tortolì entra nella rete di corto raggio dell’Enac

L’aeroporto di Tortolì entra a far parte della rete nazionale a corto raggio (Regional Air Mobility) definita dall’Enac. Ne dà notizia l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, che accoglie con favore l’iniziativa dell’ente nazionale.

“È un segnale positivo, che va esattamente nella stessa direzione del lavoro che la Regione ha già avviato – afferma Manca – Recentemente, infatti, siamo riusciti a rimuovere gli ostacoli per la spendita di 3,5 milioni di euro a favore della riqualificazione e la messa a norma dell’aeroporto, passaggio indispensabile per ottenerne la certificazione come scalo civile ed evitare la perdita delle risorse destinate all’aeroporto ogliastrino. Si tratta di una scelta strategica che consente all’Ogliastra di guardare al futuro con maggiore fiducia – prosegue l’assessora – Abbiamo sbloccato un iter complesso a livello europeo e nazionale, salvaguardando risorse cruciali e dando così concretezza a un progetto che il territorio attendeva da anni.

L’iniziativa di Enac conferma l’interesse per questo scalo e rafforza la prospettiva di un aeroporto di Tortolì pienamente inserito nella rete degli scali che operano servizi di trasporto civile aggiuntivi rispetto a quelli di linea operativi nei grandi aeroporti. Siamo ben consapevoli dell’importanza di questo scalo e stiamo definendo una strategia organica da inserire nel nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Nei tavoli territoriali dedicati nell’ambito del processo di redazione del PRT, che convocheremo a breve, avremo l’occasione di aprire un confronto strutturato con amministrazioni locali e comunità, per condividere scelte che avranno un impatto di lungo periodo. Attraverso gli incontri territoriali – conclude l’assessora – la Regione intende procedere alla redazione del PRT con responsabilità e ascolto, valorizzando al massimo le potenzialità del territorio”.