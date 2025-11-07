Giganti Mont’e Prama e Bronzi di Riace insieme in una mostra

I Giganti di Mont’e Prama e i Bronzi di Riace protagonisti insieme in una esposizione. Il primo passo è stato mosso in occasione della 27^ edizione della Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum, in Campania. Il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, e il direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano hanno stretto un accordo preliminare.

“Un’iniziativa che farà parlare ancora di più sia dei Bronzi che dei Giganti – ha commentato il direttore del MArRC. Questo di Paestum è stato un primo incontro interlocutorio ma ci ha permesso di iniziare un discorso che promette bene per il futuro”. “Non si tratta solo di un possibile progetto espositivo – ha spiegato invece Muroni – ma di un ponte ideale tra Civiltà Nuragica e Magna Grecia e tra due scoperte straordinarie avvenute in Italia”.

La Borsa Mediterranea del turismo archeologico di Paestum è stata anche l’occasione far conoscere il Sinis e i Giganti: lo stand allestito da Fondazione e Gal Sinis nelle quattro giornate della fiera è stato molto apprezzato.