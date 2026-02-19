A Praga workshop turistico sulla Sardegna ‘isola delle meraviglie’

A Praga il quarto workshop turistico europeo è stato dedicato all’isola delle meraviglie, la Sardegna, con un focus su Grazia Deledda. Per due giorni, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e col sostegno dell’ambasciata d’Italia a Praga, dell’istituto italiano di cultura e della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’attenzione è stata dedicata alla promozione turistica dell’isola.

Sono stati25 gli operatori sardi che hanno partecipato a sessioni B2B con una trentina di rappresentanti del settore provenienti da Bulgaria, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Svezia. Al centro del confronto i viaggi sostenibili, politematici e con nuove stagionalità. Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di offrire all’utenza internazionale proposte alternative al turismo di massa, attraverso viaggi a tema legati al benessere, allo sport, alla cultura, all’enogastronomia e alle tradizioni popolari. Un obiettivo favorito anche dai collegamenti diretti tra Praga e gli aeroporti di Cagliari e Olbia.

Inoltre, nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, il workshop europeo ha affiancato alla dimensione business un momento culturale dedicato alla scrittrice nuorese, prima e unica donna italiana ad aver vinto il massimo riconoscimento per la letteratura dell’Accademia svedese, con una serata a tema tenutasi nel teatro Boccaccio del Grand Hotel Bohemia, dove lo chef italiano Riccardo Lucque ha proposto eccellenze enogastronomiche ispirate all’opera di Deledda. L’evento, aperto da un saluto dell’ambasciatore d’Italia Alessandro Gaudiano, ha visto l’intervento di Neria De Giovanni, saggista e critica letteraria, che ha parlato della vita e dell’opera dell’autrice, di cui è tra le maggiori esperte mondiali.

Tra gli omaggi della serata, la presentazione della traduzione in ceco e inglese del monologo di Marianna Sirca tratto da “Donne di Grazia”, un breve tributo teatrale della celebre attrice ceca Lenka Termerova e l’esecuzione di alcuni brani per flauto traverso a cura di Elisa Ceravola, che ha accompagnato anche la proiezione di un filmato muto sugli itinerari deleddiani messo a disposizione dalla Società Umanitaria di Cagliari.