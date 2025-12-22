Tutto pronto ad Arzachena per il Capodanno con Achille Lauro

Per Arzachena questo è l’anno in cui ripartiranno i grandi eventi e che segna l’inizio di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Lebonski 360, agenzia guidata dall’artista Salmo e dal manager Sebastiano Piaciutto, che porterà nel luglio del 2026 all’inaugurazione del Lebonski Park ospitato nell’ex galoppatoio comunale.

Si inizia con il concerto gratuito della notte di San Silvestro nello stadio Biagio Pirina che vedrà salire sul palco Achille Lauro. “Abbiamo deciso di chiudere così un anno interessante per Arzachena, ma se ne apre un altro con un partner importante e con la novità del Lebonski Park” ha detto il sindaco Roberto Ragnedda durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

550mila euro è la cifra messa in campo dall’amministrazione comunale per portare il Capodanno di Arzachena tra le date più importanti del panorama sardo e non solo. “Non si tratterà di un evento spot – hanno sottolineato Nicoletta Orecchioni, assessora allo Spettacolo, e Claudia Giagoni, assessora al Turismo – perché il concerto è parte integrante di un progetto più complesso che dura tutto l’anno. Già l’anno scorso il sindaco avrebbe voluto realizzare questo evento, ma non eravamo pronti. Quest’anno invece abbiamo le risorse e il partner giusto con Sebastiano Pisciottu, oltre che un artista in grado di competere con tutti gli altri presentati per l’ultimo dell’anno”.

Un nome, quello di Achille Lauro, che la Lebonski 360 si era assicurato già dal mese di giugno. “Sapevamo che ci sarebbe stata molta corsa agli artisti e quest’anno è l’anno di Achille Lauro”, ha spiegato Pisciottu.