Al via bando per sostenere transizione digitale e green imprese turistiche

Promocamera, l’azienda speciale della Camera di commercio di Sassari, ha dato il via al bando ‘Voucher Digitali e Green’ con il quale intende sostenere la transizione innovativa delle imprese turistiche del nord Sardegna.

Il bando, presentato nella sede di Promocamera dalla presidente, Maria Amelia Lai, rientra nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, ‘Smart Twin Transition’, nato per accompagnare le imprese locali verso un modello di business più tecnologico e rispettoso dell’ambiente.

Lo strumento concede contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 10.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro. Possono richiedere i voucher un ampio genere di imprese: dai servizi di ricettività e ristorazione alle agenzie di viaggio, dai trasporti turistici fino ai settori della cultura, dello sport e dell’intrattenimento.

La procedura di valutazione seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande secondo la modalità “a sportello”. Il click-day è fissato per il prossimo 12 marzo, con finestre successive previste per il 30 aprile e il 15 giugno, fino alla chiusura definitiva del 31 luglio, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

“Questa operazione ha un profondo valore politico e industriale: i voucher non sono un semplice aiuto economico, ma una vera e propria leva per la competitività – ha dichiarato Maria Amelia Lai – Investire oggi nella doppia transizione significa garantire alle imprese turistiche del Nord Sardegna gli strumenti necessari per intercettare le sfide di un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza digitale”.

Per supportare le imprese nella fase di partecipazione, il 30 marzo 2026 dalle 14.30 alle 16.30 si terrà il webinar ‘Turismo 5.0. L’AI per il marketing turistico’, durante il quale saranno illustrate le caratteristiche del bando.