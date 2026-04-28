Gallura, task force per promuovere destagionalizzazione

Quattro soggetti in campo per la destagionalizzazione turistica della Gallura: è stato siglato ‘Il Patto – Orizzonte Gallura/ Gallura All Seasons’ che vede coinvolti Comune di Olbia, Camera di Commercio di Sassari, Geasar (società di gestione dell’aeroporto Costa Smeralda) e Confcommercio Nord Sardegna in qualità di capofila delle associazioni imprenditoriali del territorio.

Un accordo definito dalle parti un unicum che promuove un modello di intervento coordinato finalizzato allo sviluppo del turismo nei mesi di bassa e media stagione. Nato dal pungolo del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che da tempo lamenta le prolungate chiusure degli esercizi commerciali del centro durante l’inverno, il patto è stato formulato dalla Confcommercio Gallura e dal suo presidente Edoardo Oggiano che ha trovato un accordo comune.

“Abbiamo verificato se ci fosse l’intenzione e l’opportunità di fare qualcosa insieme per cercare di coinvolgere in maniera maggiore le compagnie aeree nel periodo buio di voli, e riuscire ad attirare maggiori flussi di persone – spiega Nizzi – Siamo sicuri che questo sia uno stimolo anche per gli altri Comuni e per la Regione”.

Le parti coinvolte si impegnano a trovare i fondi per portare avanti le iniziative; il Comune di Olbia attingerà da una quota della tassa di soggiorno, senza che questo abbia ulteriori ricadute sugli operatori del territorio. L’accordo ha valore triennale, con l’obiettivo che venga recepito anche da altri centri del nord ovest dell’isola. “Normalmente trovare una sintesi tra gli enti è difficile – dice Oggiano – ma noi ci siamo messi a lavorare per creare questo progetto che abbiamo portato all’attenzione del sindaco. Un progetto ambizioso che siamo però sicuri avrà effetti anche immediati. Quando pensiamo ad allungare la stagione ci concentriamo anche su chi può venire non solo per scopi turistici ma anche per lavoro e questo può essere un grande volano per l’economia della Gallura e non solo”.