Caro carburanti, Regione incontra il Mit: presto soluzioni concrete

Si è svolto un incontro operativo, tra lo staff dell’assessorato dei Trasporti e la struttura tecnica del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il vertice è stato dedicato all’analisi degli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti sul sistema dei collegamenti da e per la Sardegna.

“Si è trattato di un passaggio importante – commenta l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – che ha consentito di condividere il quadro aggiornato della situazione e di avviare un percorso di lavoro comune. Abbiamo concordato di aggiornarci a breve per individuare soluzioni concrete e sostenibili in grado di contenere gli effetti di questa fase critica. In questa sede abbiamo ribadito la posizione della Regione Sardegna: la priorità assoluta resta la tutela della continuità territoriale e degli oneri di servizio pubblico, sia nella piena garanzia della prosecuzione regolare del servizio, sia nella salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini attraverso l’utilizzo di ogni strumento possibile”.

“Continueremo a lavorare in stretto raccordo con il Ministero e con tutti i soggetti coinvolti affinché vengano individuate soluzioni equilibrate, capaci di sostenere il sistema senza scaricare i costi di questa crisi sui territori insulari e sui passeggeri”, conclude l’esponente della Giunta Todde.