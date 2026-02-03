Continuità territoriale, Cagliari-Linate e Alghero-Roma ad Aeroitalia

Aeroitalia si aggiudica, provvisoriamente, due delle sei tratte della continuità territoriale tra la Sardegna e gli scali di Roma e Milano: sono la Cagliari-Milano Linate e la Alghero-Roma Fiumicino per il periodo compreso tra il 29 marzo 2026 e il 24 marzo 2029. Lo prevede una determina del Servizio trasporto marittimo e aereo dell’assessorato regionale dei Trasporti, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione delle gare bandite dalla Regione Sardegna nell’ambito del regime di oneri di servizio pubblico.

Nel dettaglio, per la rotta Cagliari – Milano Linate, Aeroitalia ha ottenuto un punteggio complessivo di 65,33 punti (45,33 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica). Per la rotta Alghero – Roma Fiumicino, invece, il punteggio totale assegnato è stato di 58 punti (38 per la parte tecnica e 20 per quella economica). Le basi d’asta fissate dalla Regione prevedevano una compensazione massima pari a oltre 61,6 milioni di euro per la rotta Cagliari-Linate e circa 37,7 milioni di euro per la Alghero-Fiumicino, al netto dell’Iva.

L’efficacia dell’aggiudicazione resta comunque subordinata alla condizione sospensiva prevista dalla normativa europea: entro sei mesi dalla pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nessun altro vettore comunitario dovrà manifestare l’intenzione di operare le stesse rotte senza compensazioni economiche.

Solo in assenza di tali manifestazioni di interesse la Regione potrà procedere alla stipula delle convenzioni finali. L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con un successivo provvedimento, dopo la verifica dei requisiti in capo al vettore

La nuova continuità territoriale aerea diventa operativa: sono infatti in fase di perfezionamento i servizi su cinque delle sei rotte, che saranno realizzati dal vettore Aeroitalia. Per le tre tratte sulle quali la compagnia ha dichiarato l’intenzione di operare s enza compensazioni economiche (Olbia-Milano, Olbia-Roma e Cagliari-Roma) gli uffici dell’assessorato ai Trasporti hanno rilasciato i nulla osta sui programmi operativi presentati dal vettore. Nelle prossime ore potranno dunque essere messi in vendita i biglietti. Su queste tre rotte non ci sarà alcun onere per la Regione, che potrà così destinare le risorse stanziate ad altri interventi nel settore dei trasporti.

Le compagnie concorrenti che hanno partecipato alla gara, Ita Airways e Volotea, hanno anch’esse la possibilità di accettare senza compensazione e rinunciare ai contributi pubblici. Per quanto riguarda le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma, le relative gare sono state aggiudicate alla compagnia Aeroitalia, l’unico vettore ad aver presentato un’offerta. Per queste rotte sono in corso le verifiche sui programmi operativi da parte degli uffici dell’Assessorato, a completamento delle quali sarà rilasciato il nulla osta.

“Con il nuovo decreto ministeriale abbiamo puntato a migliorare la qualità del servizio — afferma l’assessore Manca — le compagnie non vengono più selezionate soltanto in base al prezzo, ma anche sulla capacità di assicurare standard più elevati e un servizio complessivamente migliore. Questo ha richiesto analisi e verifiche approfondite”.

Resta invece distinta la situazione della rotta Alghero -Milano Linate: nessun vettore si è candidato, rendendo necessario un nuovo bando dedicato. Si tratta di una criticità storica per l’aeroporto del nord-ovest dell’isola, che tuttavia risulta oggi meno impattante grazie alla proroga del servizio attuale, operato da Ita Airways, sottoscritta con il vettore fino a ottobre 2026. Una finestra temporale ampia che — secondo l’Assessorato regionale ai Trasporti — consentirà di individuare soluzioni più stabili senza la pressione dell’emergenza.