Air Canada scommette su Catania per la Summer 26

Dalla prossima estate l’aeroporto di Catania potrà vantare una seconda rotta per il Nord America. Dal 4 giugno, infatti, Air Canada opererà tre voli a settimana per lo scalo etneo da Montreal.

Con questa nuova rotta l’Aeroporto di Catania conferma il suo ruolo chiave tra gli scali del Mediterraneo rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti tra l’Italia e le principali mete internazionali, ma non solo. Offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali che guardano al mercato canadese e nordamericano.

“Con grande entusiasmo, accogliamo questa nuova collaborazione che segna un ulteriore passo avanti nel posizionamento della Sicilia come destinazione internazionale di primo piano – ha commentato con entusiasmo Nico Torrisi, ad SAC che gestisce l’aeroporto catanese -. Questo collegamento diretto consoliderà i rapporti tra la Sicilia e il Canada, valorizzando le relazioni culturali che da sempre uniscono le due comunità. L’arrivo di Air Canada su Catania contribuirà non solo a incrementare i flussi turistici, attirando viaggiatori interessati a vivere la nostra isola, ma offrirà anche nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali che guardano al mercato canadese e nordamericano. Questa operazione, che segue l’attivazione della tratta Catania-New York di Delta Air lines, conferma ancora una volta la vocazione internazionale dell’Aeroporto di Catania, capace di attrarre con successo partner globali di primo livello”.