Birgi, Schifani presenta piano per riqualificare lo scalo

“L’obiettivo prioritario per l’aeroporto di Trapani è dare efficienza, modernizzare i sistemi di sicurezza con interventi mirati alla sostenibilità ambientale e volti al potenziamento dei servizi essenziali di emergenza. Avremo un nuovo sistema di smistamento bagagli e una riqualificazione delle aree per il check-in grazie ad un fondo inserito nell’accordo Fsc Sicilia, stipulato con il governo Meloni”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentando a Palazzo d’Orleans a Palermo, assieme al presidente di Airgest Salvatore Ombra, il piano di interventi di miglioramento e riqualificazione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, finanziati con fondi Fsc Sicilia 2021-2027.

“Puntiamo – ha concluso – ad un rafforzamento infrastrutturale dell’aeroporto per un miglioramento dei flussi di passeggeri. Sono stati predisposti otto bandi”.