Porto Trapani, i traghetti per le isole tornano alla banchina Sanità

Al porto di Trapani è stata inaugurata la banchina di levante del molo Sanità, al termine dei lavori di consolidamento promossi dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. L’intervento, dell’importo complessivo di 8 milioni di euro, si inserisce nel più ampio programma di adeguamento dei fondali del porto di Trapani, avviato per consentire l’accesso e lo stazionamento di grandi navi, in particolare di unità da crociera.

Le operazioni di dragaggio hanno, infatti, portato i fondali a circa meno dieci metri in gran parte dello specchio acqueo interno, e a meno undici metri in avamporto, determinando una nuova configurazione infrastrutturale dello scalo.

Alla banchina Sanità attraccheranno nuovamente i traghetti diretti alle Egadi e a Pantelleria.

“Riportare i traghetti per le isole alla banchina Sanità – ha dichiarato il commissario straordinario Annalisa Tardino – offrirà ai nostri passeggeri un servizio più rapido ed efficiente. Continuiamo a investire per rendere il nostro sistema portuale sempre più competitivo e affidabile”.

I lavori, che hanno messo in sicurezza e stabilizzato la banchina anche sotto il profilo del comportamento sismico, hanno interessato un tratto di circa 158 metri, concentrandosi sul consolidamento del fronte mare. È stata realizzata una struttura continua in acciaio lungo il perimetro più esposto del molo Sanità, sul lato est e sulla testata sud, con funzione di contenimento e rinforzo del molo, così da prevenire movimenti o cedimenti del fronte banchina in presenza di fondali più profondi. La soluzione adottata è un sistema combinato di pali in acciaio e palancole, integrato da ancoraggi collegati a elementi interni alla banchina, in grado di contrastare efficacemente le spinte e garantire la stabilità complessiva dell’opera.