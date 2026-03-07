Un nuovo volto per il waterfront Crispi di Palermo entro fine 2027

La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la delibera di condivisione e l’acquisizione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) relativo ai Lavori di Riqualificazione del Waterfront “Crispi” (Passerella e Asse Viario – Rotatoria Piazza della Pace). Il documento, redatto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale su incarico del Comune di Palermo, è stato già approvato il 24 dicembre 2025 dal RUP dell’AdSP, Enrico Petralia.

Il progetto è articolato in due lotti funzionali. Il Lotto 1 riguarda la riqualificazione dell’asse viario di via Francesco Crispi e via dell’Arsenale, attraverso alcune opere di manutenzione straordinaria della sede stradale e la realizzazione di una nuova rotatoria presso piazzetta della Pace. Il budget stimato per i lavori è di 3 milioni di euro.

L’alternativa progettuale selezionata e condivisa dal Comune prevede la riduzione della sezione dello spartitraffico centrale della via Crispi, proponendo una successiva ripavimentazione. La risagomatura proposta prevede l’eliminazione dei marciapiedi centrali, mantenendo l’aiuola, aumentando la sezione stradale di circa 1,5 m per carreggiata. Si prevede inoltre uno studio sulle essenze arboree presenti al fine di valutarne l’assetto e la cura.

Il Lotto 2 prevede la realizzazione di una passerella pedonale in quota che collegherà il nuovo edificio dell’interfaccia città-porto – attualmente in fase di ultimazione – con piazza Camilleri, restituendo un percorso sicuro e diretto tra il porto e il tessuto urbano. Per questo lotto sono previsti 5 milioni di euro di lavori. L’alternativa progettuale prescelta consiste nella realizzazione di una doppia passerella con nuova piazza in quota, concepita come un’estensione dello spazio pubblico di piazza Camilleri che sarà oggetto di un concorso di internazionale di progettazione per selezionare l’idea migliore vista anche la natura di nuovo landmark dell’ingresso portuale in città.

Il cronoprogramma previsto è il seguente: per il Lotto 1, la progettazione esecutiva è già in corso e i lavori dovranno concludersi entro aprile 2027; per il Lotto 2, dopo una procedura di concorso di idee per la progettazione, la consegna dei lavori è prevista per la prima metà del 2027, con conclusione attesa a fine anno.

L’intervento, che ha un valore complessivo di 12,5 milioni di euro, risponde a quattro obiettivi cardine: agevolare i flussi pedonali turistici separandoli dal traffico veicolare; fluidificare la viabilità urbana lungo via Crispi; ottimizzare i flussi dei mezzi pesanti in ingresso e uscita dal porto; e migliorare le condizioni della sede stradale. Il waterfront “Crispi” rappresenta, infatti, il principale nodo di connessione tra il porto commerciale e crocieristico di Palermo e il centro città, con flussi di utenti – crocieristi, residenti, lavoratori – in costante crescita.

“Questo progetto segna una svolta concreta nel rapporto tra Palermo e il suo porto. Per troppo tempo il fronte a mare lungo via Crispi ha rappresentato una barriera, un luogo di degrado e congestione che separava la città dal mare. La passerella pedonale, esito delle migliori idee ingegneristiche e architettoniche, sarà il simbolo di una nuova Palermo capace di valorizzare la propria vocazione marittima, di accogliere con efficienza e bellezza i flussi crescenti di crocieristi e turisti e anche ai cittadini di passeggiare lungo via Emerico Amari e potersi affacciare sul mare”, dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Per Maurizio Carta, assessore all’urbanistica, “si tratta di un atto di rigenerazione urbana profonda che ridisegna la relazione tra la città e il porto, tra i palermitani e il mare. La scelta della doppia passerella pedonale in quota, che creerà nei fatti una nuova piazza sospesa tra l’interfaccia portuale e piazza Camilleri, è la risposta più ambiziosa e coerente con la visione urbanistica che stiamo costruendo per Palermo. Un’infrastruttura che sarà al tempo stesso luogo di attraversamento e di socialità, capace di generare nuova qualità dello spazio pubblico e di connettere in modo sicuro e identitario il porto con il cuore della città”.

“Continua l’impegno dell’Autorità portuale perché quello di Palermo sia sempre di più un porto aperto, integrato nel tessuto urbano e capace di generare valore per l’intera comunità”, conclude la commissaria dell’Autorità portuale, Annalisa Tardino.