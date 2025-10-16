Comiso-Ryanair: ritorno di fiamma?

Dopo che nel giugno del 2023 la low cost irlandese aveva interrotto bruscamente i voli dallo scalo ibleo, Ragusa e Ryanair tornano a flirtare. La notizia è stata confermata dal sindaco di Comiso, che ricopre anche il ruolo di presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Durante una recente intervista pubblica, il primo cittadino ha dichiarato che l’incontro servirà a dissipare ogni dubbio, affermando che “verrà fugata qualsiasi diceria sull’abbandono dello scalo”. L’incontro dovrebbe tenersi in videocall la settimana prossima.

Schembari chiarisce come si tratti di un incontro prettamente istituzionale al quale parteciperà lei, con il supporto degli uffici dell’ex provincia, e il commissario della Camera di commercio. Una precisazione suggerita dal comunicato diffuso dal Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei dopo aver appreso la notizia che, dopo due anni di richieste e pressioni, la compagnia orlandese ha deciso di sedersi al tavolo con le istituzioni iblee per discutere di un possibile ritorno di Ryanair al Pio La Torre.

Il comitato, in pratica, vorrebbe partecipare all’incontro ritenendo la propria azione protagonista per il rilancio dello scalo. “Questo – replica la Schembari – lo smentisco categoricamente, sfido a trovare un’azione loro che abbia avuto una conseguenza positiva per lo scalo. L’incontro coinvolgerà le istituzioni che stanno contribuendo a determinare fattivamente il futuro dell’aeroporto”, conclude.